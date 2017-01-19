سرنوشت ۳۰ آتش نشان در ابهام/ عملیات آواربرداری ادامه دارد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین جزییات عملیات امداد رسانی در ساختمان پلاسکو تهران گفت: آتش سوزی در ساعت ۱۰/۳۰ مهار شده بود اما به دلیل ریزش بخشی از ساختمان و ورود اکسیژن بار دیگر شعله ها زبانه کشید و حریق گسترش پیدا کرد.

وی گفت: از همان دقایق اولیه آتش نشانان نسبت به تخلیه ساختمان اقدام کردند اما متاسفانه برخی از کسبه با بهانه برداشتن پول، چک و اسناد به حرف های امدادگران گوش ندادند و وارد ساختمان شدند که همین ورود غیرقانونی باعث اخلال در روند امداد رسانی شد.

ملکی گفت: بعد از وقوع انفجار و ریزش ساختمان بیش از ۴۰ آتش نشان در داخل ساختمان در حال امداد رسانی بودند که در حال حاضر از سرنوشت ۳۰ نفر از آنها خبری در دست نیست.

عملیات آوار برداری در ساختمان پلاسکو که در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه فرو ریخت همچنان ادامه دارد.