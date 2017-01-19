به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت ظهر پنج شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان، اظهار داشت: برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی همیشه فرصت مغتنمی برای مسئولان برای تبادل‌نظر و انتقال گزارشات محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه باید یک برنامه متناسب با آمایش جمعیت و با استفاده از نظرات نخبگان جمع‌آوری تا براساس آن مسیر توسعه استان تدوین شود، به جمع‌بندی بودجه سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: ۲۲۷میلیارد تومان مجموعه اعتباراتی است که برای پروژه‌های استان در نظر گرفته شده که خوشبختانه ۷۰ درصد این اعتبارات تاکنون محقق شده است.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: از مصوبات سفر رئیس جمهور نیز اعتبارات خاصی برای استان همدان در نظر گرفته شده که موظیفم تا پایان سال ۱۰۰ درصد اعتبارات را تخصیص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بابیان اینکه تمام پروژه های مطرح شده را پیگیری می کنم، گفت: وزارت راه و شهرسازی به پهنای ایران کارگاه درست کرده که این اقدام جای قدردانی دارد.

وی بااشاره به اینکه تأکید رئیس جمهور در اجرای برجام همین بود که بی جهت ملت بزرگ ایران در حلقه محاصره ناجوانمردانه قرار گرفته بود به گونه ای که نمی توانستیم از منابع خود استفاده کنیم و این را فرزندان غیور ایران نمی پذیرند، گفت: بالغ بر ۱۱ و نیم میلیارد دلار در اثر برجام سرمایه گذاری خارجی و طی ماه ۲میلیون و۹۶۰هزار بشکه صادرات نفت و میعانات نفتی داشته ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بابیان اینکه ما از یک سو در ماه های پایانی سال قرار داریم و از دیگر سو دو ماه دیگر بودجه ۹۶ اجرایی خواهد شد و باید این دو موضوع را در تصمیمات لحاظ کنیم، گفت: برنامه ششم برش بخشی دارد و برش استانی ندارد و به همین دلیل از استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه تقاضا دارم تا با تعامل فرهیختگان، برنامه آمایش برای تدوین برنامه توسعه استان ارائه کنند.

نوبخت با تاکید بر اینکه سیاست مدیریت استان این است که کار درشت و ماندگار داشته باشد، گفت: ما زیر پرچم امام بودیم اما منافقین زیر پرچم صدام رفتند امروز نگاه کنید و ببینید امام ما باچه جایگاهی در قلوب مردم است و صدام کجاست؟ و امروز ما در چه امنیتی هستیم و آنهایی که می خواستند کشور ما خدشه دار شود از جمله صدام، کجاست.

وی بابیان اینکه ما از رنج و مصیبت عراقی ها ناراحتیم اما در بحث امنیت ببینید امام درست گفت یا صدام؟ گفت: امروز شهدای ما در چه جایگاهی هستند و منافقین در چه جایگاهی هستند؟

نوبخت با تاکید بر اینکه امروز امنیت و سلامت، اولویت کشور است و طرح تحول سلامت با قوت توسط دولت پیش می رود، گفت: ۱۱ میلیون نفر به دستور رئیس جمهور از دفترچه بیمه برخوردار شدند.

وی تاکید کرد: از محل سفر رئیس جمهور به استان همدان بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به این استان اختصاص داده شده که فقط تخصیص ۶۰ میلیارد تومان آن باقی‌مانده است.

نوبخت خطاب به مسئولان بیان کرد: به جای درگیر کردن کشور به طرح‌ها و پروژه‌های خرد، به طرح‌های کلان و درشت بپردازید.

وی پیشرفت راه‌آهن غرب کشور را مطلوب ارزیابی و عنوان کرد: با وجود مشکلات فراوانی که در مسیر ورود راه‌آهن وجود داشت، بااین حال پروژه پیشرفت خوبی داشته است.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: اولویت تکمیل راه‌آهن با همدان است ولی نباید حق استان‌های کردستان و کرمانشاه را نادیده گرفت.