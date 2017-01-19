برگزاری نشست روشنگری با موضوع دشمن شناسی برای جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار شفت در نشست با اعضای کمیته های ستاد گرامیداشت دهه فجر که ظهر پنج شنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده کمیته ها درقالب ستاد دهه فجر شهرستان تشکیل شده است.

رحمت حیدری نژاد با بیان اینکه انتظار می رود امسال برنامه ها متنوع تر و جذاب تر نسبت به سال های گذشته برگزار شود، افزود: ایجاد رویکرد جدید و نو در برگزاری برنامه های ایام الله دهه فجر باید مورد توجه مسئولان کمیته های مختلف ستاد قرار گیرد.

وی ارتباطات و اطلاع رسانی، اصناف، تشکل های دینی و مذهبی، ایثارگران، دانشجویی، زنان و خانواده، فرهنگی و هنری، فرهنگیان و دانش آموزان، فضاسازی و تزیینات شهری، کودکان و نوجوانان، مساجد، ورزش و جوانان و تشکل های مردمی را بخشی از کمیته ها شهرستان شفت اعلام کرد.

معاون فرماندار شفت با اشاره به مشخص شدن وظایف هریک از کمیته ها، خاطرنشان کرد: مسئولان کمیته های ستاد دهه فجر شهرستان باید براساس شرح وظایف خود و متناسب با عنوان کمیته برنامه هایی را برای دهه فجر برنامه ریزی و تدوین کنند.

وی تصریح کرد: برخی از برنامه های اعم از نواخته شدن زنگ انقلاب، رژه موتوری، برگزاری نمایشگاه های عکس، فیلم و پوستر انقلاب اسلامی، دیدار با خانواده های شهدا در قالب طرح سپاس و... براساس روال سال های گذشته انجام می شود.

حیدری نژاد با اشاره به اهمیت برگزاری نشست های روشنگری از سوی کمیته دانشجویی، فرهنگیان و دانش آموزی، افزود: در این نشست ها دشمن شناسی، بصیرت افزایی، امید آفرینی، وحدت و همبستگی و خودباوری باید مد نظر قرار گیرد.

به گفته این مسئول برای انتقال فرهنگ، ارزش و آرمان های انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه باید از روش هایی استفاده شود که قابل قبول و درک برای این نسل باشد.