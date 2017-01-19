برنامه اجراهای آنلاین و آفلاین ششمین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان به موسیقی پنجشنبه شب ۳۰ دی ماه و در ششمین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر می توانند یک اجرا از بخش بین الملل و اجرایی دیگر از بخش موسیقی نواحی را به صورت آنلاین ببینند.

کنسرت پیانو «یگور شوتسف» و آنسامبل زهی شهرزاد از اوکراین و همچنین اجرای گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان به صورت آنلاین پخش می شوند. اجرای نخست ساعت ۱۸:۳۰ و اجرای گروه «لیان» ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می شود.

همچنین کنسرت های ارکستر سمفونیک تهران و ایتالیا به رهبری شهرداد روحانی، گروه شِواش مقدم از مازندران، گروه پویان بیگلر و گروه چهارباغ علی رستمیان و محمدرضا رستمیان هم به صورت آفلاین در اختیار علاقه مندان به موسیقی قرار می گیرد.

شب گذشه نیز اجرای گروه کوبه‌ای از ژاپن و اجرای آنتونیو زومباخو از پرتغال از طریق سامانه «حام» به صورت آنلاین پخش شد. ضمن اینکه از میان اجراهای شب گذشته نیز اجرای گروه‌های موسیقی نواحی ایران «خنیاگران پنج اقلیم»، ارکستر «نغمه باران»، اجرای گروه بهاره فیاضی و گروه «همنوازان سایه» هم به صورت آفلاین در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

برنامه‌های آفلاین کمتر از ۲۴ ساعت پس از اتمام اجرا روی سامانه حام بارگذاری می‌شوند.