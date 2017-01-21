به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این مجموعه شامل ۴۰ یادداشت با نگاه به دنیای پیرامون نوجوان‌هاست.

این یادداشت‌های شاعرانه نگاهی ظریف و موشکافانه به دنیای اطراف و حس‌های معمول زندگی دارند. این یادداشت‌ها می‌توانند منبع خوبی برای خوب دیدن و جور دیگر دیدن باشند و مربیان در کارگاه‌های داستان‌نویسی آن‌ها را به کار گیرند.

در یادداشت داستانی از زندگی آمده است: «زندگی آدم‌ها پر از داستان است. زندگی هر کس از اولش تا همین سطری که تو به آن رسیده‌ای، داستانی است که هنوز آخرش را پیدا نکرده؛ داستانی که هی ادامه می‌یابد و تا روز آخر به هزار طرف می‌رود. همه‌ آدم‌ها داستانی دارند؛ از تو که در مرکز این شهر شلوغ سکنی گرفته تا او که در روستایی دورافتاده، به دور از برق و لوله‌کشی، زندگی آرام خودش را دارد.»

هر کدام از یادداشت‌های این کتاب همراه با شعر موجزی است. گفت‌وگو درباره‌ این شعرها و بررسی آن‌ها در کارگاه‌های ادبی، می‌تواند به نگاه مخاطبان درباره‌ مفاهیم پذیرفته شده‌ معمولی، یک تصویر شاعرانه بدهد.

این اثر در ۸۸ صفحه منتشر شده و قیمت آن ۷هزار و ۸۰۰ تومان است. علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از تمامی فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور خریداری کنند.