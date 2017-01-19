حادثه ساختمان پلاسکو ماحصل بی توجهی به تذکرات ایمنی آتش نشانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با بیان اینکه ساختمان های خیابان های جمهوری به دلیل انباشت تجهیزات کارگاهی و بارگذاری بیش از حد جمعیت از ناایمن ترین نقاط شهر تهران هستند که روزانه شمار جان قابل توجهی از جمعیت را که دراین فضاها تردد می کنند، تهدید می کند، تصریح کرد: ساختمان پلاسکو همچون ساختمان علاالدین و دیگر بناهای تجاری که نه ایمنی لازم را دارند و نه از تجهیزات امدادی استاندارد برخوردار هستند آمادگی ایجاد بحران های شهری را دارند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی و بازرسی بارها به ناایمن بودن ساختمان پلاسکو همچون ساختمان علاالدین به مالک تذکر دادده، اما شاهد هستیم که این تذکرات نتیجه ای در پی نداشته است خاطرنشان کرد : تا دیر نشده بایست این بناهای خطرناک را پلمپ کنیم.

شاکری با اشاره به اینکه شهردار تهران بلافاصله پس از وقوع حادثه در ساختمان پلاسکو حاضر شده است، گفت: متاسفانه باوجود تلاش آتش نشانان به دلیل فرسودگی بنا شاهد ریزش ساختمان پلاسکو بودیم و فاجعه دیگری رخ داد.