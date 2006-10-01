به گزارش خبرگزاري مهر، اين كارگاه با بهره گيري خلاقانه از موضوع چشم انداز سرزمين زيباي ما به ابعاد مختلف فرهنگ ها، سنن و اقليم مناطق ايران و كاركرد آن در سينماي مستند مي پردازد.

اين كارگاه با حضور هنرمندان، فيلمسازان و اساتيد مجرب در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ايام جشنواره برگزار مي شود و علاقمندان مي توانند به صورت رايگان از اين كارگاه آموزشي بهره گيرند. در فراخوان جشنواره فيلم كوتاه تهران امسال براي اولين بار بخش ويژه اي با عنوان "چشم انداز سرزمين زيباي ما" در نظر گرفته شده كه فيلمسازان زيادي از آن استقبال كرده اند.

جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران به منظور ارتقاء سطح آگاهي، تجربه و بينش نسل جوان با هدف بسط و تعميم ارزش هاي والاي انساني، ديني و فرهنگي، پرورش هنرمنداني متعهد، نوگرا و توانمند 30 الي 5 آذر 85 در تهران برگزار مي شود.