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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

پس از وقوع تراژدی پلاسکو؛

دیدارهای قالیباف در قم نیمه تمام ماند

دیدارهای قالیباف در قم نیمه تمام ماند

قم - حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو باعث شد قالیباف شهردار تهران سفر خود به قم برای دیدار با علما و مراجع را نیمه تمام بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف که امروز تقریبا به شکل غیر منتظره و در سکوت خبری به منظور دیدار با برخی از مراجع و علما به قم سفر کرده بود پس از فروریختن ساختمان پلاسکو که از آن به عنوان یک تراژدی یاد می‌شود سفر خود را به این شهر نیمه کاره رها کرد.

وی قبل از بازگشت به تهران با آیات عظام علوی گرگانی و وحید خراسانی دیدار کرده بود.

دیدار با برخی دیگر از مراجع و علما از برنامه‌های سفر شهردار تهران به قم بود که با توجه به فروریختن ساختمان پلاسکو نیمه تمام ماند.

پلاسکو، ساختمانی ۱۷ طبقه در تهران است که صبح امروز با آتش سوزی در یکی از طبقات و گسترش آن به سایر قسمت‌های آن فروریخت.

کد مطلب 3881590

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