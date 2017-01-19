دستور رییس جمهور به وزیر کشور/ تاکید در رسیدگی فوری به مجروحان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور با ابراز تاسف و تاثر از حادثه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو تهران که موجب جان باختن و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان عزیز شد، به وزیر کشور دستور داد تا در اسرع وقت ، علل حادثه و مسوولیت حادثه بررسی و گزارش شود و همچنین نسبت به رسیدگی به مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان توسط نهادهای مسئول اقدام فوری صورت پذیرد.

متن دستور حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

حادثه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو تهران که موجب جان باختن و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان عزیز شده است، مایه تأسف و تأثر گردید. مقتضی است در اسرع وقت،‌علل حادثه و مسئولیت حادثه بررسی و گزارش شود و نسبت به رسیدگی به مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان توسط نهادهای مسئول اقدام فوری صورت پذیرد.

