آواربرداری با کمک نیروی زمینی ارتش/ هنوز جسدی پیدا نشده است

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با کمک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون عملیات آواربرداری با برداشتن دلکی که در وسط خیابان سقوط کرده بود و عملیات را متوقف کرده بود آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز هیچ جسدی از زیر آوار بیرون نیامده است، افزود: همه آماری که در فضاهای مجازی منتشر شده تایید نشده و کذب است و عملیات آواربرداری با استفاده از دستگاه های ویژه تازه آغاز شده است.

ملکی ادامه داد: تجمع خانواده های حادثه دیده گان در خیابان های اطراف حادثه باعث اخلال در عملیات امداد رسانی شده است.

وی افزود: با حضور شهردار تهران و مدیر بحران پایتخت عملیات آواربرداری از پارکینگ پشت ساختمان پلاسکو آغاز شده و با براوردهای انجام شده تا پایان شب ادامه دارد.