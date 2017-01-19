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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی:

آواربرداری با کمک نیروی زمینی ارتش/ هنوز جسدی پیدا نشده است

آواربرداری با کمک نیروی زمینی ارتش/ هنوز جسدی پیدا نشده است

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: هم اکنون شهردار تهران در محل حادثه حضور دارد و عملیات آواربرداری با کمک ارتش آغاز شد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با کمک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون عملیات آواربرداری با برداشتن دلکی که در وسط خیابان  سقوط کرده بود و عملیات را متوقف کرده بود آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز هیچ جسدی از زیر آوار بیرون نیامده است، افزود: همه آماری که در فضاهای مجازی منتشر شده تایید نشده و کذب است و عملیات آواربرداری با استفاده از دستگاه های ویژه تازه آغاز شده است. 

ملکی ادامه داد: تجمع خانواده های حادثه دیده گان  در خیابان های اطراف حادثه باعث اخلال در عملیات امداد رسانی شده است.

وی افزود: با حضور شهردار تهران و مدیر بحران پایتخت عملیات آواربرداری از پارکینگ پشت ساختمان پلاسکو آغاز شده و با براوردهای انجام شده تا پایان شب ادامه دارد.

کد مطلب 3881596

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