نتایج دور مقدماتی پیکارهای کشتی آزاد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم از صبح امروز در سالن شهید بهشتی مشهد در حال برگزاری است و فردا شب (جمعه) با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.

از مهمترین نتایج کشتی های امروز می توان به پیروزی حسین شهبازی از تیم کشتی آزاد جوانان مقابل عباس طحان در وزن ۹۷ کیلوگرم و حضور قدرتمند حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم اشاره کرد:

دور اول:

گروه Aـ :

ایران الف ۷- ایران توسعه یک

آمریکای لاتین ۴، برنده - قزاقستان ب ۴، (امتیاز مثبت ۱۷ بر ۱۵ به سود آمریکای لاتین)

گروه Bـ :

ایران ب ۶- ایران جوانان ۲

گرجستان ۷- بلاروس یک

گروه Cـ :

خراسان رضوی ۷- مغولستان یک

سی و هفتمین دوره رقابت‌های جام تختی امروز و فردا در سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی در قالب ۴۰ تیم شامل ۲۶ تیم خارجی و ۱۴ تیم داخلی برگزار می شود.