به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی ظهر پنج‌شنبه در خلال دهمین شورای اداری شهرستان شاهرود به میزبانی جهانگردی بسطام درباره مطالبه ارتقای این شهر، بیان داشت: ما باید به‌صورت شفاف با مردم صحبت کنیم امروز باید قابلیت را بالاتر از این‌که هست برد امروز ما در شهرستان خیلی عقب هستیم باید فهمید که چه بر سر این منطقه آمده است سال ۵۵ تا ۹۳ رشد جمعیت کشور ۲۸۰درصد بوده حال‌آنکه این رشد در شهرستان شاهرود ۱۹۰ درصد و در میامی۸۰درصد بوده است اگر ما رشد طبیعی خود را می‌داشتیم نه مانند برخی شهرستان‌های استان که رشد غیرطبیعی ۴۴۰درصدی رادارند، امروز باید جمعیت شهرستان شاهرود ۶۰۰هزار نفر و در پی آن کلاته خیج ۳۰هزار نفر، کالپوش۵۰هزار نفر، مجن ۲۰هزار نفر و شهر میامی ۳۰هزار نفر جمعیت می‌داشت و درنتیجه هرکدام از این شهرها قابلیت یک شهرستان داشتند اما ما در شعار نمی‌گوییم که می‌خواهیم استان شویم بلکه باید دید برای این امر چه‌کار کرده‌ایم؟

وی، افزود: امروز باید از خودمان بپرسیم برای توسعه شهری و شهرستانی چه کرده‌ایم؟ باید توسعه را ایجاد کنیم و سپس توسعه سیاسی را بطلبیم لذا من معتقد هستم توسعه باید در فضای آرام صورت گیرد تا از ظرفیت‌های کشور بهره‌مند شده و از مسائل حاشیه‌ای دورباشیم؛ کلاته خیج اگر جمعیت مهاجرش به شهرستان‌های دیگر را بازیابد بالغ‌بر ۳۰هزار نفر جمعیت خواهد داشت و خودش یک شهرستان می‌شود و این مهم در خصوص همه بخش‌ها صدق می‌کند، امروز ما نیروی انسانی را ازدست‌داده‌ایم و باید ببینیم برای بازگشت این نیرو چه باید کنیم؟ باید شرایط بازگشت را فراهم آورد چراکه اولین شاخصه ارتقا، جمعیت است و این نمی‌شود مگر با اشتغال‌زایی، لذا باید از تمام پتانسیل شهرستان برای تحقق این امر استفاده کنیم.

رسانه‌ها باید منافع جامعه را در انتشار اخبار در نظر بگیرند

عضو خانه ملت بابیان اینکه نباید درگیر مسائل حاشیه‌ای در ارتقای سیاسی شد، گفت: نباید در راستای توسعه به دنبال حاشیه‌هایی که رنگ و بوی سیاسی است باشیم، لذا باید گفت برای مصوبه دولت برای بسطام بارها مذاکره شده است به‌نوعی ایراد مجلس را برطرف کرده‌ایم و دولت نیز معتقد است فضا نباید امنیتی شود و اگر این‌چنین شود هیچ کاری صورت نمی‌گیرد.

حسینی شاهرودی بیان داشت: دولت یازدهم از بدو ورود اعلام کرد که بحث تقسیمات کشوری متوقف‌شده است چراکه در دولت قبل برخی مصوبات ارتقا با نظر کارشناسی و غیر کارشناسی صادرشده و دولت یازدهم درنهایت تمام آن‌ها را تعطیل کرد، لذا اگر حقوقی متوجه شهر بسطام است باید این حق داده شود و در کنارش باید به حقوق شهرهای هم‌جوار نیز توجه داشت و همه باید دیده شوند.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید عقلانی به‌پیش برویم و احساسات را کنار بگذاریم، افزود: امید است با همراهی لازم شرایط مطلوبی بر این منطقه حاکم شود چراکه در این فضای غبارآلود خیلی اتفاقات خوبی نمی‌افتد، همچنین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید منافع کشور، استان، شهرستان و حتی بخش‌ها را ببینند، نباید مطالبی چاپ شود که باعث تنش در منطقه شود و درنهایت همه شهرستان ضرر کند.

مجلس جایگزین دولت در تهیه برنامه ششم

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه ششم توسعه در مجلس توضیح داد: بررسی برنامه ششم در زمره کارهای پرفشار مجلس است که در عین نوپا بودن مجلس دهم از ابتدا بر روی آن مباحث زیادی مطرح بود که نخستین آن‌ها متمم بودجه ۹۵بود که در برخی موارد بسیار چالش‌برانگیز بود اما کمیسیون اقتصاد، بودجه و تلفیق و همچنین صحن مجلس به آن رأی دادند و مشکلات دولت را تا حد زیادی در بخش اختیارات رفع کردند اما درباره برنامه ششم باید گفت قریب به شش ماه است که مجلس درگیر این مقوله است.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه برنامه ششم توسعه نیازمند بازنگری بود چراکه در پنج دوره برنامه توسعه گذشته دولت‌ها همواره برنامه‌ای جامع را تحویل مجلس می‌دادند و در مجلس حلاجی می‌شد اما در دولت یازدهم این اتفاق رخ نداد، افزود: درنتیجه باوجود مشکلاتی در این خصوص از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف شد و معظم له فرمودند یا دولت لایحه را پس گرفته و آن را تکمیل کند و یا مجلس راسا ورود پیدا کند که درنهایت به دلیل زیر بار نرفتن دولت، مجلس کار تهیه و تنظیم برنامه ششم را در پیش گرفت.

وی افزود: درنهایت برنامه ششم بیش از شش ماه وقت مجلس و کمیسیون ها را گرفت و با ۵۰۰پیشنهاد که ۵۰عدد از آن درنهایت مصوب شد، برنامه ششم با ۱۴۴ماده و ده‌ها بند مصوب و در صحن علنی به تصویب رسید.

۵۰درصد برنامه‌های توسعه محقق شده است

عضو خانه ملت درباره محتوای برنامه ششم نیز، گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی و ... در این برنامه گردآوری بسیاری از این موارد مصوب و نیازمند آئین‌نامه است لذا پس از ابلاغ جنبه حکم پیدا می‌کند لذا از مسئولان شهرستانی و استانی می‌خواهیم تا پیگیر بندها و لوایح این برنامه باشند.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه میانگین تحقق برنامه‌های توسعه پیشین کشور زیر ۵۰درصد است، ابراز داشت: دولت در برنامه ششم متأسفانه هیچ شاخص و معیاری را برای قضاوت درباره رشد و یا تحقق معیار قرار نداده بود و ما در مجلس نیز با تمام تلاش‌های صورت گرفته نتوانستیم مرجعی را برای این منظور به تصویب برسانیم که برای مثال بگوییم در برنامه پنجم به این اعداد دست‌یافتیم و امروز در برنامه ششم این اعداد و معیارها رشد داشته و یا کاهش‌یافته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت در تسهیل تولید داخلی کشور، افزود: ۹۰درصد مشکلات کارگروه‌های رفع موانع تولید حول سه محور بانک، مالیات و تأمین اجتماعی می‌چرخد و این نشان می‌دهد که ما در هر سه حوزه نیازمند تغییرات و اصلاح ساختاری هستیم، در بخش بانک‌ها هم اصلاح نظام بانکی باوجود هیئت فقهی و همچنین نظارت بر نظام پولی تصویب شد اما برخی مشکلات حول محور عدم اقتدار بانک مرکزی می‌چرخد که تمام مشکلات اقتصادی کشور به همین عدم اقتدار بازمی‌گردد که امیدواریم در آینده این مشکل رفع شود.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار مجلس

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مجلس همسان‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان را نیز در دستور کار دارد، گفت: باید بین بازنشستگان ده سال پیش و امروز تفاوت اندکی در دریافتی‌ها باشد و در پرداخت‌های دولتی هم بیشتر از ۲۰درصد نباید اختلاف وجود داشته باشد چراکه یک نظام هماهنگ در پرداخت‌ها قطعاً می‌تواند به نفع مردم باشد.

حسینی شاهرودی با اشاره به رفع مشکل صندوق توسعه فولاد با ۹۰هزار عضو در کشور، ابراز داشت: بیش از ۱۵هزار عضو این صندوق شاهرودی هستند و این به دلیل وجود شرکت البرز شرقی در این شهر است و درباره این صندوق هم باید گفت باوجود بدهی میلیاردی، دولت موظف شد تا تمامی معوقان صندوق فولاد کشور را پرداخت کند تا شاهد رفع دیون از این شرکت و پرداخت مطالبات مردم باشیم.

وی بخش دیگر سخنان خود را به تخصیص اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان اختصاص داد و افزود: بخشی از این اعتبارات تخصیص‌یافته و هرچند این اعتبارات از محل اسناد خزانه است اما از مسئولان شهرستان‌های شاهرود و میامی تقاضا داریم تا پیگیر جذب این مصوبات باشند چراکه این اعتبارات مصوبه‌ای دارد که به دولت اجازه می‌دهد در صورت عدم جذب یک اعتبار در شهرستان متقاضی، آن را به دیگر شهرستان‌های استان بدهد و این اتفاق نباید در شاهرود و میامی رخ دهد لذا باید مشکل عدم جذب اعتبارات رفع شده و به سمت توسعه کیفی گام برداریم.

به هر قیمتی حاضر نیستیم میزبان صنایع آلاینده و آلوده‌کننده باشیم​

عضو خانه ملت بابیان اینکه بسطام از دیرباز تاکنون ظرفیت بزرگ شهرستان شاهرود بوده است، گفت: بسطام بخشی است که نیروی انسانی توانمند، اقتصادی پویا، گردشگری قابل‌توجه و ... را در درون خود جای‌داده است لذا باید از ظرفیت‌های برنامه ششم توسعه برای به‌روزآوری استعدادهای این بخش بهره‌مند شد و امروز باید دانست که دولت برای توسعه منطقه‌ای پا پیش نمی‌گذارد و این مسئولان هستند که باید به دنبال اجرای برنامه باشند برای مثال طرح جامع گردشگری باید پیگیری شود و مسکوت نماند و اگر بنشینیم تا کارها انجام شود هیچ‌گاه موفق نخواهیم شد.

حسینی شاهرودی بیان داشت: امروز متأسفانه بیان می‌شود که برای طرح جامعه گردشگری شهرستان شاهرود نیازمند شش ماه زمان هستیم پس علناً سال مالی دولت برای ماه‌های خرداد و تیرماه سال آتی را از دست می‌دهیم و اگر این امر تا پیش از ابلاغ اعتبارات در ماه‌های آبان و آذر صورت نگیرد علناً در بودجه سال ۹۷ نیز جایی نخواهد داشت و اجرای آن به سال ۹۸موکول می‌شود لذا یک تعلل می‌تواند چنین مصائبی را برای شهرستان به همراه داشته باشد لذا از همه مسئولان می‌خواهیم تا در راستای جذب اعتبارات و پیگیری اجرای طرح‌ها پیشگام باشند.

وی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بسطام نیز، افزود: امروز باید اندیشید که چه‌کاری می‌توان درباره این امر صورت داد باید هماهنگی بین دستگاهی به نحوی باشد که ما شاهد سوءاستفاده برخی نباشیم لذا همان‌طور که پیشنهاد شد می‌توان برخی مناطق ویژه گردشگری در بسطام تعیین کرد و به آن‌ها اعتبارات و زیرساخت ارائه داد چون بسطام قطب کشاورزی استان سمنان است و ما به هر قیمتی حاضر نیستیم میزبان صنایع آلاینده و آلوده‌کننده باشیم و اگر هم قرار است صنایعی به این شهر بیاید باید در راستای صنایع وابسته و تبدیلی باشد.