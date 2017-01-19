۱۳۰تشکل کارگری در استان سمنان فعالیت دارد/بخش کارگری نیازمند توجه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان ظهر پنجشنبه در گردهمایی کمیته های بیمه و درمان تامین اجتماعی استان سمنان به میزبانی تالار حکیم الهی فرهنگسرای کومش با بیان اینکه ۷۰درصد جمعیت این استان تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی قرار دارند خواستار توجه بیشتر به قشر کارگری شد و ابراز داشت: یکی از دغدغه های مردم به بیمارستان های دولتی مربوط می شود که نبود پزشک مختصص، محدودیت در ارائه دارو در شیفت شب باعث ایجاد مشکلاتی در حورزه درمانی کارگران شده است.

وی افزود: یکی از قوانین بیمارستان های دولتی استفاده از دستگاه سی تی اسکن مختص بیماران بستری است لذا کارگران که اغلب با درآمد پایینی مواجه هستند در روبرو شدن با این چالش ناگزیر راهی مطب های خصوصی و تحمل هزینه های سرسام آور درمانی خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه با رویکرد دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تشکل های کارگری کارفرمایی افزایش یافته است، ابرزا داشت: در حال حاضر ۱۳۰ تشکل کارگری کارفرمایی در استان فعالیت می کند که از این تعداد حدود ۴۰ درصد در دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.

غنیان با بیان اینکه یکی از مواردی که در بحث صیانت از نیروی انسانی در برنامه‌های دستاورد محور پیگیری شد مدل خود بازرسی و مدل تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بود، تصریح کرد: معتقدتم حراست و حفاظت از نیروی انسانی باید در اولویت کاری باشد لذا با اعمال قوانین مربوطه تلاش شد که با افزایش کارگاه های تولیدی میزان آسیب پذیری نیروی انسانی را به حداقل برسانیم.

وی افزود: با مطالعات انجام شده همگام با پیشرفت تلکونولوژی تلاش شد با افزایش تجهیزلت محیط کار میزان حوادث منجر به فوت را ۱۲ الی ۱۵ درصد کاهش دهیم لذا امیدواریم با همکاری مسئولان و نهادهای اجرایی بتوانیم در به حداقل رساندن دغدغه های کارگری سهم مهمی را ایفا کنیم.