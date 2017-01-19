کارآفرینان برتر استان یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این مراسم کارآفرینی را اقدامی با ارزش دانست و اظهار داشت: کارآفرینی یک فرهنگ است و در پی آن ایده های افراد به مرحله عمل آورده و اقتصادی می شود.

محمدحسین ریاحی با اشاره به ویژگی های مردم یزد بیان کرد: یزدی‌ها افرادی خلاق و کارآفرین هستند و فرهنگ کار و تلاش به شکل پررنگی در آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه کارآفرینان بزرگی از یزد به عرصه اقتصاد معرفی شده اند، افزود: فرهنگ سختکوشی و خلاقیت یزدی‌ها و تفکر اقتصادی آنها معمولا از آنها انسان‌هایی موفق در عرصه‌های اقتصادی می‌سازد.

ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند انتخاب کارآفرینان برتر استان یزد اظهار داشت: پس از انتشار فراخوان برای معرفی کارآفرینان برتر، ۱۷۰ کارآفرین استان یزد برای رقابت اعلام آمادگی کردند ضمن اینکه در شهرستان‌ها نیز استقبال خوبی از این جشنواره انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه شاخص‌های حائز اهمیت در انتخاب کارآفرین برتر، انتخاب برترین‌ها طی سه مرحله انجام شد و در نهایت ۲۱ کارآفرین به مرحله نهایی رسیدند و از میان آنها ۹ نفر به عنوان کارآفرین برتر معرفی شدند.

در این مراسم که در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، از ۹ کارآفرین برتر با اهدای تندیس جشنواره و لوح تقدیر تجلیل شد.