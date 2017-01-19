وضعیت نگران کننده کشاورزان به دلیل کاهش بارندگی در بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یاردیرین مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

زمان زاده با اشاره به اینکه در چند روز گذشته پیگیری ویژه ای در حوزه انتخابیه نماینده شهرستان صورت گرفته است، افزود: از جمله این پیگیری ها، اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمازدگی در سه شهرستان بشرویه، فردوس و سرایان بوده است.

وی با اشاره به ورود گروه زمین شناسی در چند روز اخیر به این شهرستان گفت: بشرویه دارای ظرفیت های ویژه ای درخصوص معادن و منابع زیرزمینی است که با وجود خشکسالی های اخیر باید بیش از پیش از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

فرماندار بشرویه اظهار داشت: با پیگیری مجمع نمایندگان تعدادی آمبولانس به استان خراسان جنوبی داده شد که از این تعداد یک آمبولانس پیشرفته با امکانات کامل و حدود ۵۰۰ میلیون تومان به شهرستان بشرویه اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: با ادامه پیگیری های نماینده شهرستان، یک دستگاه آمبولانس دیگر برای منطقه نیگنان این شهرستان پیش بینی شده که به زودی خواهد رسید.

زمان زاده با اشاره به طرح ها و پروژه های نیمه تمام به دلیل کمبود اعتبارات گفت: متاسفانه استخر شنای سرپوشیده شهرستان یکی از این پروژه های نیمه تمام است که تاکنون از محل اعتبارات ملی به آن اعتبار داده شده است و اکنون در مرحله واگذاری قطعی و یا امانی به متقاضیان بوده و امیداست اقدامات لازم در این خصوص سریعا پیگیری شود.

فرماندار شهرستان بشرویه با اشاره به خشکسالی های اخیر بیان کرد: کاهش بارندگی ها در سال های اخیر وضعیت نگران کننده ای را برای کشاورزان و دامداران به وجود آورده است.

وی افزود: امید است با وجود این شرایط در راستای کشاورزی نوین و فعال کردن بخش صنعت گام برداریم.

زمان زاده اظهار داشت: بهتر است برای حفظ کشاورزی در منطقه به سمت کشت های گلخانه ای پیش رویم تا هم درآمد بیشتر و هم مصرف آب کمتری داشته باشد.

فرماندار بشرویه گفت: فعال کردن بخش گردشگری، بوم گردی، صنایع دستی و کویرنوردی با همکاری و اطلاع رسانی اصحاب رسانه می تواند به رونق اقتصادی این شهرستان کمک کند.

وی بیان کرد: امید است در آینده ای نزدیک شاهد پویایی و پیشرفت شهرستان بشرویه باشیم.

حجت الاسلام علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت بشرویه هم در این جلسه رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یاردیرین امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری را تسلیت گفت و افزود: آیت الله هاشمی خدمات بی شمار و ارزشمندی را در طول دوران عمر خود به این نظام و انقلاب عرضه داشته اند.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه خواستار کمک به راه اندازی خانه سالمندان در این شهرستان شد.