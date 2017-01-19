به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت ظهر پنجشنبه در جمع ایثارگران و خانواده‌های شهدای اسدآباد، اظهار داشت: شهرستان اسدآباد مسیر عبور رزمندگان ما برای حضور در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ در سال ۶۵ بوده است.

وی افزود: این نظام برای بقا، دفاع و صیانت از آرمان‌ها نیازمند روزآمدی و کارآمدی است.

نوبخت عنوان کرد: این نظام با جان‌فشانی شهدا ایجاد و پابرجاست و امروز به عنوان الگویی برای سایر کشورها محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در طول ۳۷ سال گذشته سنگ‌اندازی‌های زیادی در مسیر انقلاب صورت گرفته است.

معاون‌ رئیس جمهور عنوان کرد: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی برخی از منافقین زیر پرچم صدام قرار گرفتند وکسانی که در راه امام ایستادگی کردند، تحت راهنمایی‌های امام راحل به پیروزی رسیدند.

وی بااشاره به پیش‌بینی صحیح امام راحل درباره صدام و کشور عراق، تصریح کرد: صدام قصد ایجاد ناامنی در ایران را داشت ولی اکنون در شرایطی قرار گرفته که چشم امید مردم عراق به ایران است.

نوبخت با بیان اینکه همیشه در کنار امنیت، صحت نیز وجود دارد، تاکید کرد: تمام تلاش دولت ایجاد صحت و سلامتی در بین همه مردم کشور است.

وی درباره طرح تحول نظام سلامت گفت: در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه سلامت دارند.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: راه‌آهن همدان-تهران ظرف چندماه آینده راه‌اندازی می‌شود و در کنار این پروژه، ۴۳ طرح مصوب سفر ریاست جمهوری نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: ۱۱ پروژه در جریان سفر ریاست جمهور به استان همدان، برای اسدآباد مصوب شده که ۸۰۰ میلیارد تومان برای همه پروژه‌های استان همدان اعتبار تخصیص داده شده است.