شناسایی ۶هزار و ۱۰۰نفر از ایرانیان نخبه خارج از کشور

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط و همکاری با ایرانیان نخبه خارج از کشور گفت: در حال حاضر چیزی حدود ۶ هزار و ۱۰۰نفر ایرانیان نخبه خارج کشور که دارای توانایی ویژه ای هستند، شناسایی شده و با آنها همکاری و ارتباط داریم.

وی ادامه داد: گاهی نیز بسته به نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور از آنها دعوت می شود برای گذراندن دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی وارد کشور شوند.

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل افزود: تاکنون حدود ۱۴۰ پروژه تحقیقاتی بین استادان ایرانی و اروپایی امضا شده است که حدود ۳۰ درصد آن با ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده که به این روش دانش روز وارد کشور می شود.