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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

قائم مقام وزیر علوم خبر داد:

شناسایی ۶هزار و ۱۰۰نفر از ایرانیان نخبه خارج از کشور

شناسایی ۶هزار و ۱۰۰نفر از ایرانیان نخبه خارج از کشور

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل از شناسایی ۶هزار و ۱۰۰ نفر از ایرانیان نخبه خارج از کشور برای همکاری تحقیقاتی خبر داد.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط و همکاری با ایرانیان نخبه خارج از کشور گفت: در حال حاضر چیزی حدود ۶ هزار و ۱۰۰نفر ایرانیان نخبه خارج کشور که دارای توانایی ویژه ای هستند، شناسایی شده و با آنها همکاری و ارتباط داریم.

وی ادامه داد: گاهی نیز بسته به نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور از آنها دعوت می شود برای گذراندن دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی وارد کشور شوند.

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل افزود: تاکنون حدود  ۱۴۰ پروژه تحقیقاتی بین استادان ایرانی و اروپایی امضا شده است که حدود ۳۰ درصد آن با ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده که به این روش دانش روز وارد کشور می شود.

کد مطلب 3881673
زهرا سیفی

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