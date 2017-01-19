به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل حساسیت حادثه پیش آمده در ساختمان پلاسکو در تهران و دستور رئیس جمهوری به وزیر کشور برای رسیدگی عاجل به این اتفاق، سفر عبدالرضا رحمانی فضلی به استان لرستان نیمه کاره ماند و ایشان خرم آباد را به مقصد تهران ترک کردند.

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان راس ساعت ۱۵ به ریاست معاون اقتصادی وزیر کشور آغاز شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز به منظور سفری یک روزه وارد خرم آباد شد و مورد استقبال استاندار لرستان و مسئولان استان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، افتتاح شبکه آبیاری تحت فشار یکی از روستاهای خرم آباد، حضور در همایش زنان فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی و همایش اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه های وزیر کشور در لرستان بود که وزیر کشور با ترک خرم آباد برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی را معاونش واگذار کرد.