به گزارش خبرنگار مهر، رسول سرائیان ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان افزود: وضعیت ارتباطات و اطلاعات در استان زنجان مطلوب است و در این زمینه مشکلی در این استان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اطلاعات تمام دستگاههای اجرایی به فیبر نوری متصل شده اند و اگر دستگاهی از لحاظ زیر ساخت فیبر نوری نیازمند باشد ما تمهیدات و زیر ساخت لازم را فراهم می کنیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات گفت:پیش‌بینی شده تا پایان ۹۶ در حوزه شبکه ملی اطلاعات نیازهای اپراتورها در استان زنجان تامین شود و این اطلاعات تا فاز ۴ تامین شده و آماده تحویل خواهد بود.

سرائیان تاکید کرد: ایران ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد و این موضوع موجب کسب تجربه وافزایش تعامل و اعزام نیروی کارآمد بین کشورها می‌شود.

وی به دستاوردهای برجام اشاره کردو گفت: بعد از برجام فضای لازم برای تعامل بیشتر در فضای بین‌المللی برای شرکت مخابرات فراهم شده است.

مدیرعامل مخابرات ایران تاکید کرد: حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند موجب ارتقای جایگاه ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی شود.

سرائیان تصریح کرد: با توسعه اپراتورها امکان ایجاد فضای رقابتی در بین آن‌ها فراهم می‌شود و توسعه فعالیت‌های اپراتورها موجب خیر و برکت برای مردم می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ابراز کرد: ظرفیت‌های بالای خدمات فنی و مهندسی در ایران فراهم شده و این امر اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه اجرایی در کشورهایی که همکاری بیشتری با ایران دارند را بیشتر می کند.