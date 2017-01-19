سرطان دومین عامل مرگ و میر در استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسکویی روز پنجشنبه در همایش پیشگیری از سرطان که در سالن استانداری برگزار شد اظهارداشت: انسانها برای زندگی مولد و خلاق توام با رفاه نیازمند جسم، روان و جامعه سالم هستند.

وی افزود: از نظر اجتماعی هم برخی مسائل در سلامتی تعیین کننده است و اگر دروغگویی، عبور از چراغ قرمز در جامعه رواج یابد به طور حتم سلامت روانی مردم را برهم می زند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: عوامل اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک در بیماری انسانها موثر هستند و ۲۰ درصد بیماری ها به دلیل وضعیت اقتصادی، ۱۰ درصد دسترسی به خدمات بهداشتی، ۲۰ درصد ژنتیک، ۵۰ درصد شیوه زندگی مردم در سلامت نقش دارد.

اسکویی بیان کرد: بیشترین سهم در سلامتی مربوط به خود مردم و سبک زندگی آنهاست و اگر این موضوع جدی گرفته شود دیگر در زمان سالمندی شاهد بیمارهای متعدد و ناتوانی در این دوران نخواهیم بود.

افزایش شاخص های امید به زندگی در ایران

وی اضافه کرد: خوشبختانه شاهد افزایش شاخص های امید به زندگی در کشور هستیم و سن امید به زندگی از ۵۷ سال در ابتدای انقلاب به ۷۸ سال در زنان و ۷۷ سال در مردان رسیده است.

اسکویی تصریح کرد: در برخی کشورهای جهان سن امید به زندگی به ۸۰ سال می رسد و ما نیز با برنامه ریزی تلاش می کنیم خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر شایع ترین مرگ و میر در کشور و استان ما بترتیب بیماری های قلبی و عروقی با ۴۱ درصد، سرطان ۱۵ درصد و حوادث رانندگی ۸ درصد است و با این وضعیت می توان گفت قادریم از ۷۰ درصد مرگها جلوگیری کنیم.

مصرف ۶۳ میلیارد نخ سیگار در کشور

اسکویی با اشاره به مصرف بیش از حد سیگار در کشور اظهارداشت: سالانه بیش از ۶۳ میلیارد نخ سیگار در کشور دود می شود، ۱۰ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال دیابت و ۱۳ درصد فشار خون دارند و ۷۰ درصد نیز با چاقی و اضافه وزن روبرو هستند.

وی اضافه کرد: ۲۵ میلیون نفر از جمعیت جهان با بیماری سرطان زندگی می کنند و سالانه ۱۱ میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده و ۷ میلیون نفر جان می بازند و بقیه قابل درمان است.

اسکویی اظهارداشت: ۵۰ درصد مرگ های ناشی از سرطان با شیوه های زندگی مردم ارتباط تنگاتنگ دارد و ۳۰ درصد مرگها با سیگار مرتبط است و ۳۰ درصد ناشی از بی تحرکی است که با مصرف سبزی، میوه و نخوردن غذای چرب بسیاری از این مرگ ها قابل پیشگیری است.

وی افزود: وقتی با عبور از سن ۶۰ سالگی با انواع بیمارهای دیابت، فشار خون، قلبی و عروقی، سرطان، رماتیسم، ناشنوایی روبرو می شویم و سالمندان بسختی قادرند مشکلات خود را حل کنند باید دانست این موضوع ریشه در سبک زندگی همه ما دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: باید بتوانیم جلوی ناتوانی مردم در دوران سالمندی را بگیریم و کیفیت زندگی مردم را بالا ببریم تا سالمندان ما سالها با فشار خون و دیابت و بیماری قلبی زندگی نکند.

مرگ و میر ۵۵۰۸ نفر در استان قزوین

اسکویی اضافه کرد: در سال گذشته ۵۵۰۸ نفر در استان جان باختند که ۳۰۳۶ نفر آنها را مردان و ۲۲۴۴ نفر آنها را زنان تشکیل میدادند.

وی گفت: در سال گذشته ۸۲۴ نفر بر اثر بیماری سرطان جان باختند که ۴۸۸ نفر آنها مردان و ۳۳۶ نفر هم بانوان بودند که با یک برنامه ریزی اصولی در تغذیه و تغییر در سبک زندگی می توان این میزان را بشدت کاهش داد.

علائم بیماری سرطان را جدی بگیرید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه کرد: تغییر در خال های پوستی، زخم های بدون بهبود، توده در هر جای بدن، سرفه یا گرفتگی صدا به مدت طولانی، اختلال در بلع یا سوء هاضمه، استفراغ یا سرفه خونی، اسهال و یا یبوست طولانی، خونریزی غیر طبیعی ادرار، مدفوع و بی اشتهایی یا کاهش وزن بدون دلیل و ابتلای سرطان در بستگان درجه یک از علائمی است که بلافاصله پس از مشاهده باید به پزشک مراجعه شود تا تحت بررسی و مداوا قرار گیرد.

وی با اشاره به اصول ۱۰ گانه پیشگیری از سرطان هم گفت: دوری از مصرف دخانیات، فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن بدن، تغذیه سالم، جلوگیری از عفونت در بدن، محافظت از پوست، رعایت ایمنی در منزل و محیط کار، داشتن زندگی روانی و اجتماعی سالم و مراجعه بموقع به پزشک از نکاتی است که می تواند در پیشگیری از بیماری سرطان موثر باشد.