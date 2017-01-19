۲۰ کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر در سرخه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده بعدازظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سرخه به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه معضلات اجتماعی جامعه مانند اعتیاد در شهرستان بسیار کمرنگ است، بیان داشت: با همکاری و هماهنگی انجام شده با آموزش و پرورش، کارگاه های آموزشی آگاهی بخشی مضرات استفاده از مواد مخدر و پیامدهای ناشی از اعتیاد در ۱۰ مدرسه سرخه در حال اجرا است.

وی بر آموزش، آگاهی بخشی و واکسینه کردن دانش آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان سرخه در زمینه اعتیاد، مواد مخدر و مضرات استفاده از آن تاکید کرد و افزود: برنامه ها، مراسم و کارگاه های آموزشی برای بیش از ۹۰ درصد از گروه هدف در بالاترین کیفیت و سطح آموزشی تا کنون برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سرخه ضمن اشاره به این مطلب که سرخه یکی از پاک ترین شهرستان های استان در زمینه مناطق آلوده و مشکوک به مصرف مواد مخدر است، گفت: هماهنگی و همراهی دستگاه های اجرایی و نظارتی بر پاکسازی و ایمن سازی مناطق شهری و روستایی در کسب این رتبه بی تاثیر نبوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان نیز در این جلسه گفت: یکی از مشکلات اساسی کسانیکه از دام اعتیاد نجات پیدا کرده اند مشکل عدم اعتماد جامعه به این افراد و عدم اشتغال آنان است.

محمد حسین همتیان با اشاره به این مطلب که ۷۱ درصد از سارقان استان معتاد هستند، گفت: با هماهنگی های انجام شده اداره کل فنی و حرفه ای استان آمادگی دارد تا برای ارتقاء سطح مهارت و تخصص معتادان نجات یافته از دام اعتیاد و آموزش تخصص های بازار محور به این قشر از جامعه گام بردارد.