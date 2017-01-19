۶ نفر از زیر آوار سالم بیرون آورده شدند

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین حادثه ساختمان پلاسکو گفت: در حال حاضر تجهیزات لازم برای آواربرداری به محل اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.

وی ادامه داد: حدود ۶ نفر از زیر آوار بیرون آورده شده و هنوز تعدادی زیر آوار محبوس هستند و احتمال می دهیم به دلیل ابعاد حادثه تلفات جانی داشته باشیم اما تعداد قربانیان حادثه کمتر از تعدادی است که به طور غیررسمی اعلام شده است.

قناعتی با بیان اینکه ستاد بحران با مدیریت شهردار تهران ایجاد شده است، گفت: از مردم می خواهیم اطراف محل حادثه را تخلیه کنند تا تیم های امدادرسانی به راحتی عملیات نجات را انجام دهند.

قناعتی با بیان اینکه مدیریت شهری از سال ۹۲ بارها نسبت به ساختمان های قدیمی خیابان جمهوری تذکر داده بود، گفت: به جز این ساختمان، ساختمان های دیگری نیز در خیابان جمهوری وجود دارند که هر لحظه امکان یک فاجعه در آنها پیش بینی می شود.

به گفته وی بیش از شش بار به ساختمان پلاسکو در خصوص نداشتن ایمنی تذکر داده شده بود اما مالکان به این موضوع توجهی نکرده بودند.