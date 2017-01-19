به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس گفت: من امروز امکانات ورزشگاه کاظمی را به شما خبرنگاران نشان دهم که ما مدام اینجا در حال کار هستیم. در این یک سال و نیم شما ببینید که پرسپولیس چقدر پیشرفت داشته و طاهری و هیأت مدیره زحمات زیادی را کشیدند. ما تلاش می‌کنیم بهترین شرایط را برای کار فراهم کنیم. فعلاً اولویت تکمیل کردن ورزشگاه کاظمی است تا بازیکنان حداکثر شرایط کاری را داشته باشند. خودتان هم دیدید که در حال حاضر جایگاه ویژه هم در حال صندلی‌گذاری است.

وی در رابطه با برگزاری اردوهای بلندمدت در ورزشگاه کاظمی افزود: اگر توجه کرده باشید ما اردو هم در این مجموعه برگزار کردیم و کل تابستان ما در این مجموعه بودیم و پس از آن به دوبی رفتیم. زمانی که ما نمی‌توانستیم روزی دو بار تمرین داشته باشیم، به دوبی رفتیم. در قسمت دیگری از ورزشگاه هم خوابگاه است که بازیکنان میتوانند در آنجا استراحت کنند ما روز به روز تلاش می کنیم تا شرایط را بهتر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر فولاد و اشتباهات داوری در آن مسابقه گفت: من مایل نیستم داوری را تفسیر کنم چرا که به آنها اعتماد دارم و به قصد خیر آنها اعتقاد دارم اما اشتباهات همیشه خواهد بود. در رابطه با بازی باید بگویم که ما خیلی از نتیجه و روشی که برای بازی به دست آوردیم، راضی هستیم و با این انرژی و نیرویی که پیش‌ می‌رویم، به خودمان نشان می‌دهیم و هواداران پرشور هم ما را همراهی می‌کنند.

وی افزود: همیشه بازی‌های ما با فولاد سخت بوده و از وقتی ساسان انصاری به این تیم برگشته، آنها شکستی را در خانه تجربه نکردند. این مسابقه سنگینی خاص خودش را داشت و از این موضوع خوشحالیم که از تعقیب‌کننده اصلی‌مان یعنی تراکتور فاصله گرفتیم و جدا شدیم. اما می‌دانیم که هنوز نزدیک به هدف اصلی‌مان هم نرسیدیم و هر موفقیت را باید با برد بازی بعدی در خانه تکمیل کنیم. هنوز ۱۳ هفته تا پایان فصل باقی مانده و نتایج مختلف زیاد خواهد بود اما به هر حال باید رژیم کاری و نتایج درخشانمان را در مسابقات حفظ کنیم. من خیلی از بازی و عملکرد بازیکنانم و همچنین نتیجه راضی هستم و بیشترین تبریک‌ها را باید به بازیکنانم بگویید. حتماً باید از هوادارانمان هم قدردانی کنیم، زیرا در یک بازی بسیار سخت ما را حمایت کردند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با جذب سجاد شهباززاده و سعد ناطق گفت: در این مورد ما هیچ صحبتی نداشتیم و بازیکنی هم که بخواهیم با آن مذاکره داشته باشیم، علنی نخواهد شد تا زمانی که با آن به توافق نرسیدیم.

وی در رابطه با جذب نریمان جهان و رفیعی گفت: این دو بازیکن جدید بسیار خوب هستند و طبیعی است که این دو بازیکن را از قبل هم زیر نظر داشتیم. ما منتظر ماندیم تا شرایطشان به صورت کامل خوب شود؛ البته به فکر جذب بازیکن در خط دفاع هم هستیم.

برانکو ایوانکوویچ در رابطه با بیانیه‌های کی‌روش گفت: من سؤالتان را متوجه نمی‌شوم. من کاملاً تمرکزم روی تیم و باشگاهم است و به تکمیل ورزشگاه شهید کاظمی فکر می‌کنم. من اصلاً نمی‌خوانم چه کسی چه چیزی گفته است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با خطر محرومیت چندین بازیکن در مسابقات آینده پرسپولیس گفت: ما بازی به بازی به نتیجه فکر می‌کنیم و اصلاً اهل حساب کتاب، خساست و حفظ بازیکن نیستیم. در هر بازی با حداکثر توان ظاهر می‌شویم تا به هدف حداکثری‌مان برسیم. ما ۱۳ هفته دیگر پیش‌رو داریم و هر جا کوتاه بیاییم، می‌تواند هدفمان را خراب کند و هنوز البته نزدیک هدفمان هم نیستیم.

وی درباره صحبت‌های یحیی گل‌محمدی که گفته پرسپولیس باید با برانکو قرارداد بلندمدت ببندد، گفت: ما از مسئولیت‌مان فرار نمی‌کنیم و دوست داریم که گزینه قهرمانی باشیم. من هم از ابراز نظرهای افرادی مانند مایلی‌کهن و یحیی که بازیکن من بود و این‌گونه نظر می‌دهد، خوشحالم. یحیی سال اخیر کاندید بهترین مربی فصل بود. گل‌محمدی هم جام حذفی و هم سوپر جام را برنده شده است و طبیعی است که به این نظرات افتخار می‌کنم. همچنین از مایلی‌کهن هم تشکر می‌کنم که پیشکسوت و هم به عنوان عضو خانواده پرسپولیس محسوب می‌شود، تلاش و کار خودش در فوتبال ایران کمک زیادی به ما کرد. افتخار می کنم وقتی چنین افراد فعالی در فوتبال از من تعریف می‌کنند و این موضوع افتخار بزرگی برای من است.

وی ادامه داد: من پیش از این هم گفتم که شرایط در این فصل متراکم است و از این مسابقه تا بازی دیگر ما یک تمرین می‌توانیم انجام دهیم. ما امروز و فردا تمرینات ریکاوری انجام می‌دهیم و یک تمرین کامل را در روز شنبه داریم اما این شرایط برای همه تیم ها یکسان است و کاملاً ما خود را برای بازی آماده خواهیم کرد. گسترش فولاد در هفته‌های اخیر خوب خودش را در جدول بالا کشیده و همین‌طور در نیم فصل دوم هم کیفیت تیم را شاهد بودیم. ما می‌دانیم بازی سختی در پیش داریم و فقط به پیروزی فکر می‌کنیم. با تمام احترامی که برای گسترش فولاد قائل هستم.

وی در رابطه با جذب بازیکن گفت: این واضح است که گسترشی‌ها با دقت زیادی برای بازی آماده می‌شوند و خرید بازیکن خوب در حال حاضر سخت است، چرا که بازیکنان تحت قرارداد هستند و اگر هم بازیکنی را بخواهیم بخریم، زمانی لازم است تا آن بازیکن با سایر بازیکنان هماهنگ شود. البته من اعتماد زیادی به بازیکنان بومی دارم که نشان دادند کیفیت خوبی دارند.