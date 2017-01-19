به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر پنجشنبه در نشست رونمایی از نشان کیفیت برتر پروژههای مشارکتی شهرداری اصفهان در جمع بیش از ۱۰۰ نفر از سرمایهگذارانی که طی ۱۰ سال با شهرداری اصفهان همکاری داشتند با تاکید بر اینکه اعتماد سرمایهگذاران به شهرداری بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: شهرداری در حوزه سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی جنس متفاوتی با دیگر دستگاههای اجرایی دیگر دارد و از این رو این نهاد پیگیر همکاری با سرمایهگذاران است.
وی با اشاره به اینکه همه میدانیم که سرمایهگذاری به خاطر شخصیت اسطورهای که شهر اصفهان دارد، کار سختی است، اضافه کرد: اما از سوی دیگر نمیتوان شهرداری و شورای اسلامی شهر را برای توسعه شهر تنها گذاشت و برای موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری همگان هستیم.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در گذشته در شهرداری مشارکت معنایی نداشته است، ابراز داشت: سالها تلاش شده است تا بتوان سرمایهگذاران را برای فعالیت در این شهر مجاب کرد.
پیشبینی سرمایهگذاری شش هزار میلیارد تومانی تاپایان سال جاری
وی با تاکید بر اینکه از سال ۸۵ تا ۹۴ بیش از یک هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهر اصفهان انجام شده است، اضافه کرد: در سال جاری نیز تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهر اصفهان انجام شده و با توجه به پیشنهاداتی که اخیراً ارائه شده است و این میزان سرمایهگذاری در سال جاری به شش هزار میلیارد تومان میرسد.
جمالینژاد با اشاره به اینکه بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان و آورده بخش خصوصی برای اجرای پروژههای شهری در این شهر دو برابر بودجه شهرداری بوده است، تصریح کرد: ما مجبور به حرکت به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژهها هستیم و اگر بخواهیم اصفهان را شهری رقابت پذیر جلوه دهیم باید در اجرای این امر تسریع کنیم.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه اراده همکاری با بخش خصوصی در تیم مدیریت شهری اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: البته این امر را میپذیریم که برخی از قوانین و اهرمهایی که دست انداز سرمایهگذاری در شهر اصفهان هستند وجود دارد و ما از این اتفاقات متاثر هستیم.
شهردار اصفهان تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری را امری مهم خواند و بیان داشت: ما اراده جذب سرمایهگذاران برای اصفهان را داریم و در همه مناطق این امر را در دستور کار ویژه قرار دادهایم و در این زمینه ما در اول راه قرار داریم.
تصمیمات مدیران شهری در هر دورهای برای ما قابل احترام است
وی با بیان اینکه تصمیمات مدیران شهری در هر دورهای برای ما قابل احترام است و در هیچ دورهای بی ارزش نمیشود، اضافه کرد: از این رو قوانین موجود در هر دورهای برای ما قابلیت اجرایی شدن دارد و ما به آنها احترام میگذاریم.
جمالینژاد با اشاره به اینکه در شهرداری اصفهان سبد متنوعی از پروژههای مشارکتی برای سرمایهگذاران تعریف شده است، ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که ما از سرمایهگذاران نیز انتظار خلاقیت و نوآوری داریم و انتظار نداریم سرمایهگذاران در اصفهان نیز همچون بساز بفروشان عادی عمل کنند و نوآوری نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاران باید کلان طرحها را در اصفهان کلید بزنند، گفت: باید سرمایهگذاران پروژههایی در دستور کار قرار دهند که در قد و قواره شهر اصفهان باشد.
مشارکتهای سه جانبه را در شهر اصفهان رقم زدهایم
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در بخش سرمایهگذاری مشارکتهای سه جانبه را در شهر اصفهان رقم زدهایم، اضافه کرد: بر این اساس شرایط خاص ترکیبی از سرمایهگذاری ایجاد و روند جدیدی در حوزه سرمایهگذاری شهر اصفهان آغاز شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهر اصفهان از فقر هتلهای بزرگ و پنج ستاره رنج میبرد، ادامه داد: همچنین در حوزه تبلیغات شهری توسط سرمایهگذاران نیازمند برنامههای جامعتر و خلاقانه تری هستیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
جمالینژاد به لزوم ادامه گعدههای اینچنینی با سرمایهگذاران اشاره کرد و ابراز داشت: از آنجایی که ما اول راه جذب سرمایهگذاری هستیم نقدهای زیادی بر ما وارد است و ما روحیه نقدپذیری بالایی را نیز داریم و امیدواریم با همکاری و مشارکت همگان از مشکلات موجود عبور کنیم.
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