خورشیدی به استقلال رسید صالحی به پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد، اسامی و مسابقات مورد قضاوت داوران به شرح زیر است:
یکشنبه ۳ بهمن ۹۵
ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز
حمید حاج ملک – محمدرضا ابوالفضلی – حمید غمزه – کمیل غلامی – ناظر: ابوطالب طاهریان
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
بیژن حیدری – بابک داوری – رحیم حاجیلو – روح اله شریفی – ناظر: سعید بخشی زاده
صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان
اشکان خورشیدی – علی اکبر عظیم پور – علی دودانگه – رضا عادل – ناظر: نادر جعفری
دوشنبه ۴ بهمن ۹۵
سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
حسین زرگر – مهدی الوندی – محمد راهی – وحید صالحی – ناظر: حسین عسکری
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز
رضا مهدوی – آرمان اسعدی – فرزاد بهرامی – علیرضا حیدرپناه – ناظر: محسن قهرمانی
پدیده خراسان – نفت تهران ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه ثامن مشهد
شاهین حاج بابایی – ایوب غلامزاده – امیر مبشر – علی صفایی – ناظر: اسماعیل صفیری
پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
احمد صالحی – سعید قاسمی – محمدرضا مدیرروستا – محمد ملکی – ناظر: هدایت ممبینی
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه ورزشگاه فولادشهر اصفهان
علیرضا فغانی – رضا سخندان – محمدرضا منصوری – یاسر همرنگ – ناظر: فریدون اصفهانیان
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