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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد؛

خورشیدی به استقلال رسید صالحی به پرسپولیس

خورشیدی به استقلال رسید صالحی به پرسپولیس

داوران قضاوت کننده در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد، اسامی و مسابقات مورد قضاوت داوران به شرح زیر است:

یکشنبه ۳ بهمن ۹۵

ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز

حمید حاج ملک – محمدرضا ابوالفضلی – حمید غمزه – کمیل غلامی – ناظر: ابوطالب طاهریان

پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت  ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس

بیژن حیدری – بابک داوری – رحیم حاجیلو – روح اله شریفی – ناظر: سعید بخشی زاده

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت  ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان

اشکان خورشیدی – علی اکبر عظیم پور – علی دودانگه – رضا عادل – ناظر: نادر جعفری

دوشنبه ۴ بهمن ۹۵

سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت  ۱۵  ورزشگاه پاس قوامین تهران

حسین زرگر – مهدی الوندی – محمد راهی – وحید صالحی – ناظر: حسین عسکری

استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز

رضا مهدوی – آرمان اسعدی – فرزاد بهرامی – علیرضا حیدرپناه – ناظر: محسن قهرمانی

پدیده خراسان – نفت تهران ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه ثامن مشهد

شاهین حاج بابایی – ایوب غلامزاده – امیر مبشر – علی صفایی – ناظر: اسماعیل صفیری

پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه آزادی تهران

احمد صالحی – سعید قاسمی – محمدرضا مدیرروستا – محمد ملکی – ناظر: هدایت ممبینی

ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت  ۱۶:۴۰ ورزشگاه ورزشگاه فولادشهر اصفهان

علیرضا فغانی – رضا سخندان – محمدرضا منصوری – یاسر همرنگ – ناظر: فریدون اصفهانیان

کد مطلب 3881747

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