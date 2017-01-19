خورشیدی به استقلال رسید صالحی به پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد، اسامی و مسابقات مورد قضاوت داوران به شرح زیر است:

یکشنبه ۳ بهمن ۹۵

ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز

حمید حاج ملک – محمدرضا ابوالفضلی – حمید غمزه – کمیل غلامی – ناظر: ابوطالب طاهریان

پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس

بیژن حیدری – بابک داوری – رحیم حاجیلو – روح اله شریفی – ناظر: سعید بخشی زاده

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان

اشکان خورشیدی – علی اکبر عظیم پور – علی دودانگه – رضا عادل – ناظر: نادر جعفری

دوشنبه ۴ بهمن ۹۵

سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران

حسین زرگر – مهدی الوندی – محمد راهی – وحید صالحی – ناظر: حسین عسکری

استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز

رضا مهدوی – آرمان اسعدی – فرزاد بهرامی – علیرضا حیدرپناه – ناظر: محسن قهرمانی

پدیده خراسان – نفت تهران ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه ثامن مشهد

شاهین حاج بابایی – ایوب غلامزاده – امیر مبشر – علی صفایی – ناظر: اسماعیل صفیری

پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران

احمد صالحی – سعید قاسمی – محمدرضا مدیرروستا – محمد ملکی – ناظر: هدایت ممبینی

ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه ورزشگاه فولادشهر اصفهان

علیرضا فغانی – رضا سخندان – محمدرضا منصوری – یاسر همرنگ – ناظر: فریدون اصفهانیان