به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسامنژاد ظهر پنجشنبه در نشست رونمایی از نشان کیفیت برتر پروژههای مشارکتی شهرداری اصفهان در جمع بیش از ۱۰۰ نفر از سرمایهگذارانی که طی ۱۰ سال با شهرداری اصفهان همکاری داشتند با اشاره به اینکه استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه درونزا با توجه به شرایط اقتصادی شهر اصفهان امری ضروری است، اظهار داشت: این نشست اولین نشست هماندیشی و همفکری برای توسعه سرمایهگذاری در شهر اصفهان است و از این رو کسانی که در این جلسه حضور یافتهاند قرارداد اجرایی با شهرداری اصفهان دارند و به این نهاد اعتماد کردهاند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی برای شهروندان اصفهانی به دنبال سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شده است، بیان داشت: این سرمایهگذاران بیش از هفت هزار واحد خدماتی، تجاری، مسکونی و اداری را برای مردم اصفهان به بهره برداری رساندهاند.
مدیر امور سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه توسعه کیفی و کمی سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهر اصفهان طی دو سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است، ابراز داشت: توسعه کمی با توجه به برگزاری همایشبینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری که در سال گذشته در اصفهان برگزار شد تا اندازهای محقق شاختیم و در سال جاری نیز توسعه کیفی بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد.
در ۹ ماهه سالجاری ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در اصفهان امضا شد
وی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهرداری اصفهان قرار داد امضا شده است، اضافه کرد: این روزها در شرایطی که بحران اقتصادی در کشور حاکم است سرمایهگذاران زیادی برای فعالیت در اصفهان اعلام آمادگی کردهاند.
حسامنژاد با تاکید بر اینکه برند سازی در حوزه مشارکتهای مردمی و سرمایهگذاری در شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گرفته و امروز نیز از نشان کیفیت برتر پروژههای سرمایهگذاری شده توسط بخش خصوصی رونمایی شد، بیان داشت: این نشان به دو الی سه سال زمان نیاز دارد تا اذهان عمومی جابیفتد و بیانگر اجرای کیفی پروژهها باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵ پروژه مطالعاتی در بخش کیفیت بخشی به پروژههای مشارکتی شهرداری اصفهان در دستور کار قرار دارد، گفت: این پروژهها با همکاری دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر و دانشگاه نجف آباد در حال انجام است.
مدیر امور سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه برای نشان کیفیت پروژههای مشارکتی سه مقام زرین، سیمین و برنز را در نظر گرفتهایم، بیان داشت: پروژههایی که نشان زرین را دریافت میکنند دارای ۱۸ ماه ضمانتنامه هستند.
وی یکی از اصلیترین دلایل توجه به حضور سرمایهگذاران برای اجرای پروژههای شهرداری را افزایش مشارکت اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای این امر مشارکت سه جانبه مالک، سرمایهگذار و شهرداری نیز در دستور کار شهرداری اصفهان برای اجرای پروژههای مشارکتی قرار گرفته است.
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