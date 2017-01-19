قطارهای حومه ای در استان کرمان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری پیش ازظهر پنج شنبه در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیر کل راه آهن کرمان، گفت: با توجه به اینکه ایمنی ایستگاه ها و مسیر راه آهن بسیار حائز اهمیت است لذا باید در این زمینه کوشا باشیم تا شاهد اتفاقی در کرمان نباشیم.

وی با اشاره به اینکه در پروژه احداث خط ریلی کرمان – اصفهان مشکل واگن نداریم، اظهار کرد: تنها شرکت واگن‌سازی فعال کشور و استان کرمان در زرند است.

امیری تصریح کرد: قطارهای حومه ای در استان کرمان باید هر چه زودتر راه اندازی شود تا مردم بتوانند با ایمنی و راحتی بیشتر جابجا شوند.

وی با بیان اینکه باید در راستای بهسازی ایستگاه زرند اقدام کرد، افزود: قرار بود ظرف مدت هشت ماه برای بهسازی حمل و نقل ریلی شهرستان زرند انجام شود که این امر محقق نشد و انتظار داریم این ایستگاه هر چه زودتر تمام شود.

امیری تصریح کرد: در پرداخت بهای بلیط مردم مجبور هستند هزینه یک مسیر کامل را بپردازند و در نیمه مسیر پیاده شوند باید اقدامات لازم صورت گیرد تا در حق مردم اجحاف نشود.