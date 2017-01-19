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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

درچهارمحال و بختیاری؛

۱۶میلیارد تومان اعتباربه بخش آب وفاضلاب شهری وروستایی اختصاص یافت

۱۶میلیارد تومان اعتباربه بخش آب وفاضلاب شهری وروستایی اختصاص یافت

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۶ میلیارد تومان به بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر پنج شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: از طرف رئیس جمهور مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای ایجاد سمن سرا برای جوانان اختصاص داده شد که با این میزان اعتبار که ۱۰۰ درصد تحقق می یابد می توان ۱۷ ورزشگاه احداث کرد.

وی با اشاره به دیگر اعتبارات تخصیص داده شده به استان چهارمحال و بختیاری، گفت: حدود ۱۶ میلیارد تومان به آب و فاضلاب شهری و روستایی و همچنین پنج میلیارد اعتبار به پروژه های کشاورزی استان تخصیص داده شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ۴۰ میلیارد تومان نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مطالبات شهرداری ها به استان اختصاص یافته است.

سلیمانی دشتکی افزود: ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی فرصت خوبی است که دستگاه های اجرایی باید عملکرد و گزارش های خود را به همراه ضعف و مشکلات ارائه دهند.

وی ادامه داد: باید در این ایام فرمانداران و مدیران در بین مردم حضور یابند و با دیدار چهره به چهره از مسائل و مشکلات مردم استان آگاه شوند و درصدد رفع مشکلات تلاش کنند.

کد مطلب 3881758

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