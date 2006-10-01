هند در پي كسب حمايت آفريقاي جنوبي از توافق هسته اي اين كشور با آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري پي تي آي، "مانموهان سينگ" نخست وزير هند در صدد است تا در ديدار خود با "تابو امبكي" رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، حمايت اين كشور را از توافق هسته اي كشورش با آمريكا جلب كند.

سينگ طي سفر چهار روزه خود از آفريقاي جنوبي خواسته است تا در گروه تهيه كندگان هسته اي از برنامه هاي هسته اي اين كشور و توافقي كه منجر به همكار با واشنگتن در زمينه تكنولوژي هسته اي خواهد شد، حمايت كند.

"جرج بوش"رئيس جمهوري آمريكا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلي نو، توافقي را با سينگ امضا كرد كه بر اساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 جولاي سال 2005(27 تير 1384) صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند فناوري هسته اي صلح آميز بدهد.

گرچه اين توافق با مخالفتهايي رو به رو بود و نمايندگان آمريكا آن را در 5 مرداد سال جاري مجلس نمايندگان آمريكا اين توافق را تصويب كردند، اما همچنان مخالفتهايي از سوي برخي از طيفها در آمريكا با اين توافق صورت مي گيرد و هنوز نهايي نشده است.

سينگ كه با روزنامه ساندي تريبيون مصاحبه مي كرد،همچنين خواستار حمايت اتحاديه آفريقا از عضويت گروه 4 كه هند به همراه برزيل، آلمان و ژاپن عضو آن هستند، در شوراي امنيت سازمان ملل شد.