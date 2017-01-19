مجتبی میر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جلسه معاونان و کارشناسان گردشگری ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان حضور داشتند و هدف از برگزاری این جلسه بررسی مشکلات درحوزه گردشگری و ارائه راهکار برای مرتفع کردن معضلات و بیشتر شدن تعامل و همکاری استان های حاضر در جلسه بود.

وی افزود: افزایش تعامل میان این استان ها باعث توسعه گردشگری پایدار شرق و جنوب شرق ایران خواهد شد و امیدواریم با برگزاری چنین نشست هایی همکاری و تعامل بین استان ها بیشتر و خروجی این تعامل گسترش گردشگری در استان های منطقه ۷ کشور باشد.

وی با اشاره به شعار سال ۹۶ «سیستان و بلوچستان مقصد گردشگری کشور» و اجرای برنامه های متنوع برای تحقق این شعار افزود: افزایش شهرت استان سیستان و بلوچستان و ایجاد توجه ملی نسبت به آن با هدف تغییر نگاه و خروج از ناحیه قرمز گردشگری از جمله اهداف کوتاه مدت در خصوص توسعه پایدار گردشگری در استان است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت گردشگری دیر بازده است، مطابق اسناد توسعه گردشگری و حمایت های ویژه مدیریت عالی استان روند رو به رشدی برای توجه به ایجاد زیرساخت های گردشگری در استان سیستان و بلوچستان را شاهدیم که امیدواریم با همکاری و همفکری استان های همجوار شاهد رشد و توسعه گردشگری در منطقه باشیم.

وی تاکید کرد: با افزایش و جذب توریست در منطقه شاهد رشد و شکوفایی و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.