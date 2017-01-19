فرهنگ ایثار و شهادت مانع تحقق اهداف سلطه طلبانه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر پنج شنبه در حاشیه یادواره شهید سرلشگر خلبان «عبدالرضا کوپال» با بیان اینکه در تمام جوامع بشری ارزش هایی وجود دارد که بنیاد داخلی یک جامعه را شکل می دهد اظهار داشت: اهمیت این ارزش ها به گونه ای است که هر ملت هویت و حیات سیاسی اجتماعی خود را در پایبندی و احترام به ارزش ها و انتقال به نسل های آینده خود می داند.

وی گفت: در تمام جوامع بشری ارزش هایی وجود دارد که بنیاد داخلی یک جامعه را شکل می دهد و با این حال ایران اسلامی دارای بیشترین ارزش هایی است که در دنیا کمتر می توان چنین ارزش هایی را پیدا کرد.

فرهنگ ایثار و شهادت مانع تحقق اهداف سلطه طلبانه دشمن

وی تصریح کرد: آن چیزی که فرهنگ ایران اسلامی را با فرهنگ عاشورایی عجین کرده ایمان به مبدا، معاد و فرهنگ ایثار و شهادت است.

امام جمعه بروجرد تاکید کرد: آن چیزی که مشعل انقلاب را روشن نگه داشته است مبارزه، ایستادگی، جهاد در راه خدا و فرهنگ ایثار و شهادت است.

حجت الاسلام ترابی با ارزشمند دانستن فرهنگ عاشورایی در ملت ایران تصریح کرد: آن چیزی که ما را در جنگ پیروز کرد و ماشین جنگی بعثی ها را منحرف کرد همان ایمان و باورهای عمیق مذهبی مردم ما و رزمندگان بوده است.

وی ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی عامل اصلی همه موفقیت ها، پیروزی ها و اقتدار روز افزون انقلاب اسلامی همین مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.

امام جمعه بروجرد گفت: دشمن در این ۲۷سالی که از جنگ تحمیلی می گذرد سرمایه گذاری های زیادی برای از بین بردن ارزشهای ملت ایران کرده است تا با از بین بردن این ارزش ها اراده ملت ایران را تضعیف کند.

حجت الاسلام ترابی گفت: دشمن حاکمیت فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت این روحیه را مانع تحقق اهداف سلطه طلبانه خود می داند.

شهدا عزت ملت ایران را تضمین کرده اند

وی افزود : تهاجم فکری و فرهنگی غرب با هدف از بین بردن این ارزش ها صورت گرفته و می گیرد و امروز رویکرد دشمن برای شکست این انقلاب و این ملت، رویکرد جنگ سخت و نیمه سخت نیست.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: امروز با تجربه موفق هشت سال دفاع مقدس، ملت شجاع، غیرت مند، ولایت مدار و رشید، دشمن دیگر نسخه جنگ سخت و نیمه سخت را نمی پیچد.

حجت الاسلام ترابی تشریح کرد: امروز دشمن در تدارک این است که آنچه نتوانست با جنگ سخت به دست بیاورد بتواند با جنگ نرم به دست بیاورد.

وی گفت: یکی از راه های مهم مبارزه با جنگ نرم، حاکمیت فرهنگ، ایثار، جهاد، شهادت و ایستادگی و تقویت روحیه شهادت طلبی در برابر دشمنان است.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: امروز برای مبارزه و خنثی سازی توطئه های دشمن باید از خود شهدا مدد بگیریم چرا که شهدا عزت ملت ایران را تضمین کرده اند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه باید از شهدا به عنوان الگو استفاده کنیم گفت: با الگو قرار دادن و معرفی کردن شهدا به نسل های جدید می توانیم فرهنگ جهاد و شهادت را زنده نگاه داریم و در برابر باج خواهی های دشمن بایستیم و عقب نمانیم زیرا اگر فرهنگ جهاد و شهادت درجامعه نهادینه شود آن جامعه دیگر عقب گرد ندارد.

وی با ارزشمند دانستن نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش همواره در منهدم ساختن ماشین جنگی دشمن نقش ارزشمندی ایفا کرده است و در این راه شهدای بزرگی همچون شهید «کوپال» را به انقلاب تقدیم کرده است.