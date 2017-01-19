به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا ظهر پنجشنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: بانک ها از واحدهایی حمایت خواهند کرد که سرمایه گذاری و فعالیت آنها توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی با اعلام آمادگی بانک ها برای حمایت و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ، مقرر شد که تا نیمه اسفند امسال ۷۱ واحد از این تسهیلات بهره مند و مشکل مالی آنها برطرف شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: همچنین هر یک از بانک های استان پذیرفتند که تامین مالی یکی از طرح های گردشگری را بر عهده گیرند.

وی با بیان اینکه مقرر بود ۶۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با اعتبار یکهزار میلیارد تومان مشمول طرح حمایت از واحدهای صنعتی در استان اصفهان قرار بگیرند، تصریح کرد: تاکنون ۹۵۰ واحد از این تسهیلات بانکی با اعتبار ۷۶۰ میلیون تومان بهره مند شده اند که از اهداف تعیین شده فراتر رفته است.

طیب نیا با بیان اینکه بانک های دولتی عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند، گفت: برخی بانک های غیر دولتی به تعهدات خود عمل نکرده اند که برای اعمال نظارت بیشتر و جدی بر بانک ها، این موضوع بررسی و در این راستا هماهنگی های لازم با بانک مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: امسال در استان اصفهان از سقف مصوب برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، فراتر رویم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به بررسی و رفع مشکل های مربوط به مالیات و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی گفت: سه کارگروه در این زمینه شامل مالیات واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه های تولیدی و سایر مسائل در استان اصفهان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در کارگروه مالیات، برای ۱۱۰ واحد تولیدی تصمیم های خوبی گرفته شد، افزود: در کارگروه تامین مالی نیز برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین بزرگ تصمیم های خوبی بمنظور رفع مشکل های مالی آنها گرفته شد که اعطای تسهیلات به ۷۱ واحد بزرگ از جمله این تصمیم هااست.

طیب نیا افزود: ما باید بدهکاران خوش حساب را که بدلایلی مانند تحریم های گذشته و شرایط اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشتند از دیگران جدا و با آنها مدارا کنیم.

وی گفت: ۷۱ واحد صنعتی و تولیدی بزرگ با اشتغال بیش از یکصد نفر در استان اصفهان از تسهیلات بانکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان بهره مند می شوند.

وزیر اقتصاد درباره معوقات بانکی گفت: با وجود شرایط رکود و تحریم ها در دو سال گذشته موفق به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری شدیم که توفیق خوبی برای برخی از بانک های ما بود.

وی با بیان اینکه نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۳.۵ درصد به ۱۲.۲ درصد رسیده است، افزود: مانده مطالبات غیر جاری بانک ها تا پایان آذر امسال ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است که این نسبت ۱۲.۲ است.

طیب نیا تاکید کرد: برخی بانک ها مانند بانک ملی عملکرد خوبی در این زمینه داشتند و نسبت مطالبات غیر جاری خود را تا هفت درصد نیز رساندند.

وی نسبت مطالبات غیر جاری در استان اصفهان را ۱۰.۹ درصد اعلام و تصریح کرد: این درصد از نرخ میانگین کشور پایین تر است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: اینکه در بانک ها برای وصول مطالبات، اهمال کاری شده باشد را قبول ندارم زیرا کارگروه نظارت در بانک مرکزی در این زمینه فعال است و مسائل بدهکاران بزرگ بررسی می شود.

وی با بیان اینکه ما با شرایط ویژه ای در این زمینه مواجه هستیم، تصریح کرد: از طرفی عده ای به ویژه نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی اصرار دارند تا با بدهکاران بانکی با توجه به شرایط و محدودیت های آنها مدارا کنیم و از طرفی عده ای برای وصول مطالبات، فشار می آورند.

طیب نیا درباره اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور نیز گفت: این قانون از قوانین مادر و اساسی کشور است و اصلاحیه آن هنوز نیاز به بازبینی و اصلاح بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه بررسی این اصلاحیه به کارگروه ویژه ای ارسال شده است، اضافه کرد: این لایحه در آینده نزدیک در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر لوایح را با عجله تغییر دهیم شاهد اصلاحات مکرر در آینده خواهیم بود و این مشکلی بود که در گذشته با آن مواجه بودیم.

وی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: اصلاحیه ای برای آن در وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری هیات وزیران و بخش خصوصی و با هدف تسهیل و ساده سازی و ایجاد شرایط مناسب برای انتقال به مصرف کنندگان نهایی، تهیه شده است.

طیب نیا افزود: در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل های صنف طلا و جواهر نیز در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان گفت: تا کنون ۹۵۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی حمایتی به ارزش ۷۶۰ میلیارد تومان بهره مند شده اند.