  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

با حضور مسئولان ملی؛

یادواره شهید سرلشگر خلبان «عبدالرضا کوپال» در بروجرد برگزار شد

یادواره شهید سرلشگر خلبان «عبدالرضا کوپال» در بروجرد برگزار شد

بروجرد - یادواره شهید سرلشگر خلبان «عبدالرضا کوپال» در شهرستان بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید سرلشگر خلبان «عبدالرضا کوپال» ظهر پنج شنبه با حضور رئیس دفتر مطالعات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امام جمعه بروجرد، فرماندار بروجرد و ... برگزار شد.

محسن یعقوبی دبیر برگزاری یادواره شهید کوپال با بیان اینکه امروز دشمن از تکنولوژی ایران اسلامی حراس ندارد گفت: قطعا تکنولوژی غرب از ما پیشرفته تر است اما چیزی که ایران اسلامی را مقتدر کرده است فرهنگ ایثار و شهدات است.

وی تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا به منظور پاسداشت از شهید و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم و چهارم انقلاب است.

دبیر برگزای یادباره شهید کوپال با بیان اینکه همواره از شهدا به عنوان اسطوره و حماسه آفرین ها یاد می کنیم گفت: از اسطوره همواره در ایران به معنای حماسه آفرین و فرد شگفت انگیز از آن یاد می شود.

یعقوبی فر با بیان اینکه شهیدان ما کسانی بودند که توانستند حماسه آفرینی کنند گفت: همه حماسه ها و ایثارگری های شهدای ما متاثر از قیام امام حسین(ع) است.

دبیر برگزاری یادواره شهید کوپال گفت: شهید کوپال در کمتر از چهار ماه در ۱۲۰ عملیات هوایی شرکت کرد و قهرمانانه جنگید تا به عزت ایران افزوده شود.

یعقوبی گفت: خوشبختانه کشورمان آنقدر در فرهنگ ایثار و شهادت موفق جلوه کرده است که این فرهنگ در حال انتقال به دیگر کشورها از جمله عراق، سوریه لبنان و... است.

وی گفت:به مناسبت سالگرد شهادت شهید کوپال جاده اشترینان به سمت نهاوند و ساختمان شرکت نفت در اشترینان به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شد.

کد مطلب 3881802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها