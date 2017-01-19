مراسم افتتاحیه رقابتهای بین المللی جام تختی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور و سخنرانی سید صولت مرتضوی شهردار مشهد برگزار شد، علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی به نمایندگی از جامعه کشتی با اهدای لوحی نفیس از پرویز سیروس پور، رئیس اسبق فدراسیون کشتی تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

پرویز سیروس پور یکی از مربیان و پیشکسوتان کشتی و ورزش زورخانه ای کشور طی دهه های گذشته پس از دریافت این لوح با تشویق بی امان تماشاگران مواجه شد و با چشمانی اشکبار به ابراز احساسات حاظران در سالن پاسخ داد.

همچنین از«تیمور باتار» نماینده اتحادیه جهانی کشتی نیز با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

مراسم افتتاحیه جام تختی در حالی در سالن سه هزار نفری شهید بهشتی برگزار شد که بسیاری از علاقمندان برای دیدن رقابت های کشتی جام جهان پهلوان تختی به دلیل پر شدن سالن، پشت درهای ورزشگاه ماندند.

اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد، پیشکسوتان و مربیان نیز در سالن جضور دارند و از نزدیک شاهد جدال کشتی گیران داخلی و خارجی هستند.

در ادامه این مراسم سید صولت مرتضوی شهردار مشهد با عرض برای حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران گفت: جمعی از همکاران ما در سازمان آتش نشانی تهران برای نجات جان شهروندان طبق رسالت و مسئولیت خود در این حادثه جان باختند.

وی در ادامه، غلامرضا تختی را نیز پهلوانی بزرگ خواند که اقتدار و فروتنی را پیشه کرده بود و همیشه گره گشای مردم و مشکلات جامعه بود.

در پایان این مراسم مدال طلای ویژه ای نیز توسط علیرضا حیدری به شهردار مشهد اهدا شد.

سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی طی امروز و فردا در سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی در قالب ۴۰ تیم شامل ۲۶ تیم خارجی و ۱۴ تیم داخلی برگزار می شود.