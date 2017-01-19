به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری امروز در مراسم افتتاح طرح «تکاپو» در خرم آباد اظهار داشت: هدف کلی طرح «تکاپو» آموزش، تجهیز و تسهیل امکانات تولیدی و اتصال به بازار مورد نظر است.

وی ادامه داد: طی دو تا سه ماه اخیر برای اتصال به بازارهای صاحب برند قراردادهایی در حداقل سه استان با صاحبان برندهای معتبر دنیا بسته شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در طرح «تکاپو» ما در رشته هایی مانند فناوری اطلاعات که دارای ظرفیت بالای اشتغال و هم دارای ارزش اقتصادی بالا باشند سرمایه گذاری می کنیم.

منصوری اظهار داشت: از جمله رشته هایی که در استان لرستان شروع به کار شده و خوب هم پیش می روند صنعت زنبورداری و صنایع بسته بندی است.

وی خاطرنشان کرد: بحث نگرانی بازار کار برای کارآموز طرح «تکاپو» وجود ندارد و این طرح باعث بالا رفتن صادرات غیررسمی در کشور خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: با توجه به اینکه استان لرستان از استان های پایلوت بحث اقتصاد مقاومتی بوده تاکید داریم که این طرح به خوبی در استان اجرا شود و به نتیجه مطلوب برسد.