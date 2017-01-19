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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

۲۱ مصدوم حادثه پلاسکو از بیمارستانها مرخص شدند

۲۱ مصدوم حادثه پلاسکو از بیمارستانها مرخص شدند

سرپرست اورژانس کشور گفت: از ۲۷ مصدوم منتقل شده به بیمارستان، ۲۱ مصدوم از بیمارستانها مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: تاکنون ۲۷ مصدوم از حادثه پلاسکو به بیمارستانها منتقل شدند که ۲۱ نفر آنها ترخیص شده اند.

وی افزود: در حال حاضر ۶ نفر بستری هستند که حال ۱ نفر آنها وخیم است و در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت است و بقیه افراد نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

کولیوند گفت: بیمارستان های تهران در آماده باش کامل هستند و همکاران امدادی کار جستجو و نجات را ادامه می دهند و در صورت پیدا شدن مصدوم جدید امدادرسانی می کنیم.

وی تاکید کرد: حضور افراد غیرمسئول برای ارائه خدمات ایجاد مشکل می کند و خطر خودشان را نیز تهدید می کند.

کد مطلب 3881837

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