۲۱ مصدوم حادثه پلاسکو از بیمارستانها مرخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: تاکنون ۲۷ مصدوم از حادثه پلاسکو به بیمارستانها منتقل شدند که ۲۱ نفر آنها ترخیص شده اند.

وی افزود: در حال حاضر ۶ نفر بستری هستند که حال ۱ نفر آنها وخیم است و در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت است و بقیه افراد نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

کولیوند گفت: بیمارستان های تهران در آماده باش کامل هستند و همکاران امدادی کار جستجو و نجات را ادامه می دهند و در صورت پیدا شدن مصدوم جدید امدادرسانی می کنیم.

وی تاکید کرد: حضور افراد غیرمسئول برای ارائه خدمات ایجاد مشکل می کند و خطر خودشان را نیز تهدید می کند.