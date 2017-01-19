به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر پنج شنبه در دیدار با برخی از فعالان اقتصادی استان زنجان٬ اظهار داشت: در سال های اخیر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شده و در تلاش برای کاهش مشکلات برای توسعه بیشتر روابط هستیم.

وی به مسوولیت این وزارتخانه در خصوص کمیسیون های مشترک اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: این وزارتخانه مسوول هفت کمیسیون مشترک اقتصادی را بر عهده دارد. این کمیسیون ها شامل کشورهای روسیه٬ ترکیه٬ امارات٬ آذربایجان٬ فیلیپین٬ اندونزی و مالزی می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به مشکلات موجود در خصوص تبادلات پولی و بانکی با کشورهای مختلف٬ اظهار داشت: شرایط فعلی بسیار نسبت به گذشته بهبود یافته و برخی مشکلات موجود نیز در حال پیگیری است.

واعظی از گسترش موافقت نامه ترجیحی با کشور ترکیه خبر داد و گفت: ۱۲۰ قلم کالا در این موافقت نامه گنجانده شده و ۶۰ قلم دیگر نیز در برنامه است. اگر کالاهایی مدنظر فعالان اقتصادی استان است آن را به وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اعلام کنند.

واعظی با بیان اینکه ۶۶۰ کارگزار بانکی کشور با ۲۴۸ بانک از کشورهای مختلف مبادلات پولی دارند٬ افزود: این میزان همکاری به مرور طی سال های اخیر توسعه یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار اقدامات لازم برای توسعه صادرات در کشور شد و تاکید کرد: در حوزه صادرات باید قیمت تمام شده محصولات را رقابتی کنیم.

واعظی یادآور شد: حمایت دولت برای توسعه صادرات ادامه خواهد داشت. همچنین باید کاهش تعرفه حمل و نقل برای توسعه بیشتر صادرات را مدنظر قرار دهیم.

وی از اهتمام جدی دولت برای توسعه روابط منطقه ای خبر داد و گفت: رایزنی و همکاری زیادی با پیمان های منطقه ای آغاز شده و در خال گسترش آن هستیم.