اعلام آمادگی آتش نشانان منطقه آزاد ارس جهت اعزام به تهران

به گزارش خبرگزازی مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محبوب ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: بعد از وقوع حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران بلافاصله جلسه ستاد فرماندهی امداد و نجات و آتش نشانی ارس تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه بر لزوم آمادگی تمامی تیم های امداد و نجات و آتش نشانی ارس در ایستگاه های مختلف در مناطق منفصل تاکید شد.

وی گفت: با توجه به اینکه حجم حادثه گسترده بوده و همچنان امکان بروز هرگونه حادثه دیگر برای بناهای همجوار ساختمان پلاسکو وجود دارد، تیم های مجرب ایستگاه های شهید عبدالهی و فاز یک صنعتی ارس آماده اعزام به محل حادثه و امدادرسانی هستند.

ابراهیمی گفت: محبوس شدن همکاران دلیر و رشید آتشنشانی تهران در زیر آوار ساختمان فروریخته پلاسکو باعث شد تا تکنسین های مدیریت آتش نشانی و امداد و نجات ارس بصورت خودجوش برای حضور و امداد به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کنند.

وی گفت: در صورت نیاز و کسب دستور از مسئولین آماده اعزام به تهران هستیم.