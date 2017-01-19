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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

اعلام آمادگی آتش نشانان منطقه آزاد ارس جهت اعزام به تهران

اعلام آمادگی آتش نشانان منطقه آزاد ارس جهت اعزام به تهران

جلفا-مدیر امداد و نجات و آتش نشانی سازمان منطقه آزاد ارس از آمادگی اعزام آتش نشانان و امدادگران منطقه آزاد ارس در پی وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن مجتمع تجاری پلاسکو به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزازی مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محبوب ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: بعد از وقوع حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران بلافاصله جلسه ستاد فرماندهی امداد و نجات و آتش نشانی ارس تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه بر لزوم آمادگی تمامی تیم های امداد و نجات و آتش نشانی ارس در ایستگاه های مختلف در مناطق منفصل تاکید شد.

وی گفت: با توجه به اینکه حجم حادثه گسترده بوده و همچنان امکان بروز هرگونه حادثه دیگر برای بناهای همجوار ساختمان پلاسکو وجود دارد، تیم های مجرب ایستگاه های شهید عبدالهی و فاز یک صنعتی ارس آماده اعزام به محل حادثه و امدادرسانی هستند.

ابراهیمی گفت: محبوس شدن همکاران دلیر و رشید آتشنشانی تهران در زیر آوار ساختمان فروریخته پلاسکو باعث شد تا تکنسین های مدیریت آتش نشانی و امداد و نجات ارس بصورت خودجوش برای حضور و امداد به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کنند.

وی گفت: در صورت نیاز و کسب دستور از مسئولین آماده اعزام به تهران هستیم.

کد مطلب 3881851

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