مراسم تودیع و معارفه مدیر جامعه الزهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید سجاد هاشمیان،مدیر سابق جامعه الزهرا ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر موسسه جامعه الزهرای قم در سخنانی اظهار داشت: موسسه جامعه الزهرا از معدود مراکزی است که می تواند در جامعه ما تاثیرگذار باشد که ساماندهی آن کار آسانی نیست.

مدیر سابق جامعه الزهرا گفت: ۵۲ هزار نفر از جامعه الزهرای قم فارغ التحصیل شدند که آثار این اقدام با برکت باید در جامعه اسلامی دیده شود.

حجت الاسلام هاشمیان عنوان کرد: بخش‌های مختلف کشور همانند امور زندان زنان، مدارس دانشگاه ها ؛ نهادها و سازمان های مختلف درخواست حضور طلاب خواهر به عنوان مبلغه در مجموعه خود را دارد و باید اذعان داشت که ما در عرصه تبلیغ عقب‌ماندگی‌های داریم.

وی ضمن عذرخواهی از کاستی های موجود در طول مدت ۳ ساله مدیریت خود بر موسسه جامعه الزهرا قم اظهار کرد: تلاش کردم در تصمیم گیری ها از مشورت دیگران استفاده کنم و هیچ گاه سعی نکردم رای خود را به کرسی بنشانم و مجموعه فعالیتهای انجام شده حاصل خرد جمعی است.

حجت الاسلام سید محمود مدنی مدیر جدید موسسه جامعه الزهرای قم نیز در این مراسم ابراز داشت: مجموعه جامعه الزهرا یک مجموعه با نیروهای انسانی بسیار بزرگ است که اقدامات بسیار بزرگ صورت گرفته نشان از تلاش های مسئولان از گذشته تاکنون است.

وی با بیان اینکه ، به نظر می رسد مدیریت جامعه الزهرا مدیریتی آسان و مشکل باشد افزود: از این جهت مدیریت آن آسان به نظر می رسد که ما با مخاطبان فرهیخته مواجه هستیم و از آن جهت سخت که ابعاد فعالیت های این موسسه بسیار گسترده است .

حجت الاسلام مدنی ابراز داشت: جامعه الزهرا به سیاست زدگی آلوده نشده است هرچند که معتقدیم سیاست ما عین دیانت ماست اما سیاست زدگی امری پذیرفتنی نیست.

وی تصریح کرد: جامعه الزهرا باید امروز الگوی همه حوزه های خواهران در مناطق مختلف کشور باشد و همه ظرفیت های موجود این موسسه باید فعال شود.

وی عنوان داشت: تاکنون ۱۴ هزار خواهر طلبه در جامعه الزهرا مشغول به تحصیل هستند که به همراه ۵۲ هزار نفر فارغ التحصیل از این موسسه لشکر بزرگ فرهنگی برای جامعه اسلامی به شمار می روند.