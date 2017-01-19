پیکر شهید مدافع حرم «حمزه کاظمی» به خانه بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر مدافع حرم شهید حمزه کاظمی پس از یک سال دوری و چشم انتظاری به خانه بازگشت.

خانواده شهید مدافع حرم پس از یک سال دوری، با پیکر پاک شهید حمزه کاظمی دیدار کردند.

شهید حمزه کاظمی از مدافعان حرم استان کرمانشاه، سال گذشته در جریان مبارزه با تروریست های تکفیری در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید حمزه کاظمی نهمین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه است که سال گذشته پس از شهادت، پیکر مطهرش بدست تکفیری ها افتاد.

سرانجام هجدهم دی ماه امسال پیکر پاک شهید حمزه کاظمی برای انجام آزمایشات تکمیلی به میهن بازگشت و امروز خانواده مدافع حرم با شهید والامقام حمزه کاظمی دیدار کردند.