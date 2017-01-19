کشف ۵۱۵ میلیون ریال کالای قاچاق در ایرانشهر/ دستگیری هفت متهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ماموران انتظامی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان، موفق به کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۵۱۵ میلیون و ۹۶۱ هزار ریال شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر با اشاره به کالاهای قاچاق کشف شده شامل انواع لوازم خانگی، لاستیک خودرو، برنج پتو، لباس، پارچه است، گفت: در این رابطه هفت متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ذاتی پلیس مبارزه با پدیده شوم قاچاق به هر شکل ممکن است و با توجه به تاثیر منفی این پدیده بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی شهرستان با تلاش شبانه‌روزی همه یگان‌های تابعه خود و با قدرت تمام با هرگونه قاچاق، مقابله و مبارزه خواهد کرد.