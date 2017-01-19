علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۵ و ۵۴ دقیقه بعدازظهر امروز پنج شنبه با تماس افراد مبنی بر انحراف و واژگونی خودرو ۴۰۵ با شماره ۱۲۵ اتش نشانی بجنورد، امدادگران بی درنگ به محل حادثه شتافتند.

گودرزی افزود: در محل حادثه (قبل از کشتارگاه صنعتی) خودروی ۴۰۵ با چهار سرنشین منحرف و دچار آتش سوزی شده بود.

وی تصریح کرد: این خودرو بعد از انحراف وارد محوطه یکی از باغ های هم جوار که چند نفر در آن در حال استراحت بوده اند، شد و سرنشینان بلافاصله توسط افراد از خودرو خارج شدند.

وی ادامه داد: در حین خارج کردن مصدومان، خودرو نیز دچار آتش سوزی شده بود که با همت افراد حاضر در باغ مورد نظر مصدومان به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کردند.

این مسئول بیان کرد: علیرغم تلاش آتش نشانان که در بدو ورود با استفاده از لوله های آبدهی عملیات اطفای حریق را آغاز کرده بودند، خودرو به دلیل نشت بنزین در آتش سوخت.

گودرزی اظهار کرد: در این آتش سوزی آتش نشانانی از ایستگاههای شماره ۳ و ایستگاه مرکزی حضور داشتند.