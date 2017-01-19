  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۴۰

استاندار زنجان:

احزاب در چارچوب اخلاق فعالیت کنند

احزاب در چارچوب اخلاق فعالیت کنند

زنجان- استاندار زنجان گفت: هراندازه احزاب بخواهند بد اخلاقی کنند این بد اخلاقی به جامعه کشیده خواهد شد انتظار من در استان زنجان این است که احزاب در چارچوب اخلاق و حفظ حرمت فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح دفتر حزب اعتدال و توسعه استان زنجان  با بیان اینکه  استان زنجان اولین استانی بود که خانه احزاب در آن تشکیل و راه اندازی شده است، افزود: همه احزاب شناسنامه دار و احزابی که به طور رسمی در کشور فعالیت می کنند حریم یکدیگر را رعایت و حرمت یکدیگر را حفظ کنند تا شاهد رشد و شکوفایی احزاب در جامعه مان باشیم.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های انتخابات توسط مقام معظم رهبری، ادامه داد:  یکی از بندهای منشور انتخاباتی به نقش فعال و پررنگ احزاب اختصاص و تاکید شده است که احزاب کشور باید زمینه مشارکت حداکثری مردم را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی فراهم کنند.

درویش امیری افزود: تاکید مقام معظم رهبری در منشور  ۱۸ بندی انتخابات بر حضور فعال و پررنگ دریچه جدیدی برای نقش اساسی احزاب در عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی و انتخابات است که این امر را  به فال نیک می گیریم و از مقام معظم رهبری تشکر می کنیم که به این موضوع  مهم اشاره و تاکید فرموده اند.

همچنین رئیس نمایندگی حزب اعتدال و توسعه در استان زنجان گفت: بحث نگاه جدی دولتمردان به احزاب بسیار موثر و راه گشا خواهد بود، امروز شاید بسیار اندک باشند تعداد فعالان سیاسی و اجتماعی از تمام گرایش ها که ضرورت کار حزب را عمیقا درک نکرده باشند.

مسعود اطاعتی افزود: امیدوارم رویکرد سیاسیون به سمت واقعی سازی کارکرد احزاب پیش رود که در این حالت احزاب نیز حساب شده به گفت و گو می پردازند و سنجیده رفتار می کنند.

کد مطلب 3881875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها