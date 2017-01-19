شهروندان آذربایجان غربی امسال ۳۲ روز هوای پاک تنفس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، سعید موسوی با اعلام این خبر افزود: شهروندان این استان در سال جاری ۲۳۲ روز سالم، ۳۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و سه روز ناسالم داشتند.

وی با اشاره به اینکه در دی ماه سال جاری میزان روزهای آلوده نسبت به سایر ماه‌های سال در استان افزایش یافته است، بیان کرد: آلودگی به وسیله ریزگردها در فصل تابستان و پدیده پایداری هوا و انباشت آلاینده‌ها در فصل زمستان عمده‌ترین علل آلودگی هوای آذربایجان غربی است.

موسوی اضافه کرد: خودروها به میزان ۷۰ درصد در آلودگی هوای شهرهای آذربایجان غربی موثرند و در رتبه بعدی صنایع آلاینده قرار دارند.

موسوی معاینه فنی خودروها را از مهمترین اقدام‌ها در راستای مقابله با آلودگی هوا عنوان کرد و ادامه داد: معاینه فنی خودروها هم اکنون به صورت آنلاین و توسط سیستم سیستم یکپارچه کنترل معاینه فنی خودروها /سیفا/ انجام می‌گیرد و به هیج وجه قابل دستکاری نیست.

وی با اشاره به افزایش کیفیت بنزین مصرفی در استان اظهار کرد: این امر در راستای کاهش آلودگی هوای استان در اثر دود خروجی از اگزوز خودروها انجام شده است.

موسوی گفت: ارائه گازوئیل با گوگرد پایین و پایش آنلاین صنایع آلاینده استان نیز جزو برنامه‌هایی است که در این راستا پیگیری می‌شود.

موسوی با بیان اینکه سوخت مازوت همه نیروگاه‌های استان نیز حذف و گازوئیل جانشین آن شده است، گفت: هم اکنون فقط ۲ نیروگاه در ارومیه و خوی فعال است که سوخت آن‌ها کاملاً کنترل شده است.

وی به عقد تفاهم نامه با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اشاره کرد و افزود: علل اصلی آلودگی هوای استان به صورت علمی در حال بررسی است تا بتوان در آینده برنامه‌ای کاملاً مدون در زمینه کاهش آلودگی هوا تدوین کرد.

رئیس اداره نظارت بر آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: این مطالعه‌ها در طی ۱۸ ماه انجام می‌شود و هنوز تحلیل داده‌ای در دست نیست.