طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است/ امدادرسانی در پلاسکو مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست خبری با اشاره به تخریب ۱۷ طبقه ساختمان پلاسکو گفت: حجم این تخریب به حدی بود که ارتفاع این ساختمان ۷ طبقه، به سه تا چهار طبقه رسیده است.
وی افزود: امدادرسانی در این انبوه تخریب بسیار دشوار است، به همین دلیل امدادگران راههای مختلفی را از زیر زمین، طرفین و آواربرداری از بالا آغاز کردند.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: همه دستگاهها اعلام آمادگی کردند و از هلالاحمر، اورژانس و آتشنشانی که در لحظههای اول حضور داشتند، تا ارتش و سپاه پای کار آمدند.
وی با انتقاد از ازدحام جمعیت در حوالی محل حادثه گفت: این موضوع امدادرسانی را با مشکل جدی مواجه کرده است لذا از مردم درخواست میکنیم که هر چه زودتر محل را تخلیه کنند، ضمن اینکه احتمال ریزشهای دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.
چمران با بیان اینکه حادثه پلاسکو در کمین ساختمانهای بسیاری مانند علاءالدین است، گفت: هنوز تخریب ساختمان علاءالدین عملی نشده و این در حالی است که شهرداری ماهها در صدد است یک طبقه اضافی را بردارد.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است و هشدارها اصلاً جدی گرفته نشده که میتواند نتایج اسفبار داشته باشد.
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