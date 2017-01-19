تناسبی بین در آمد و تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ،معصومه آقاپور روز پنجشنبه در جلسه شورای هم اندیشی مدیران و مسولان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:حمایت ها از تولید کشاورزی باید صورت عملی تر به خود بگیرد و تنها با تولید می توان به استقلال رسید.

نماینده مردم شبستر نیز در این جلسه از عدم تناسب وضع درآمدزایی و تولید در بخش کشاورزی استان انتقاد کرد و گفت: به رغم تخصیص منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی برای بروز رسانی و ارتقاء سیتسم های آبیاری در کشور، هنوز هیچ اقدام سازنده ای از طرف مسولان استانی برای جذب در این حوزه صورت نگرفته است.

آقاپور از تلاش های کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه سازوکاری جامع در حوزه بیمه مسولان کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح بزودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و انتظار می رود با تصویب آن گامی اساسی در جبران مشکلات کشاورزان در این حوزه برداشته شود.