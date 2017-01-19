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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱

مدیر کل امور روستایی استانداری گلستان خبرداد؛

تعیین و ارتقای درجه ۳۷۲ دهیاری در گلستان

تعیین و ارتقای درجه ۳۷۲ دهیاری در گلستان

گرگان- مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: مجوز تعیین و ارتقای درجه ۳۷۲ دهیاری استان ابلاغ شده که از این تعداد ۱۳۳ دهیاری تعیین درجه و ۲۳۹ دهیاری ارتقای درجه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان علی نصیبی با اعلام این خبر، تصریح کرد: درجه بندی دهیاری ها بر اساس دستورالعمل و سه شاخصه جمعیت، درآمد و وسعت روستا بین درجه یک تا ۶ تعیین می شود.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از سوی استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور عمرانی، یادآور شد: تا کنون در استان دهیاری درجه ۵ و ۶ نداشته ایم اما بر اساس ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ۶۸ دهیاری استان به درجه ۵ و پنج دهیاری به درجه ۶ ارتقا یافته است.

مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری، یادآور شد: در این درجه بندی دهیاری روستاهای محمد آباد گرگان، خواجه نفس گمیشان، آق قایه و گدم آباد گنبدکاووس و دوزین کوهسارات مینودشت درجه ۶ را کسب کردند.

نصیبی خاطر نشان کرد: ۶۱ دهیاری جدید التاسیس استان که در سال جاری راه اندازی شده اند  پس از طی یک سال مالی تعیین درجه خواهند شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر ۸۸۹ روستای استان دارای دهیاری است.

کد مطلب 3881886

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