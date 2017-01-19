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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

فرمانده انتظامی استان ایلام:

۳۵ قطعه اشیاء عتیقه در شهرستان دره شهر کشف شد

۳۵ قطعه اشیاء عتیقه در شهرستان دره شهر کشف شد

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: ۳۵ قطعه اشیاء عتیقه در شهرستان دره شهر کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نور علی یاری  امروز در جمع خبرنگاران گفت:  با اطلاع پلیس مبنی بر خرید و فروش اشیاء عتیقه توسط افرادی در شهرستان دره شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آن شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد:با اشراف اطلاعاتی محل نگهداری اشیاء عتیقه در یکی از محله های شهرستان دره شهر شناسایی و بلافاصله عملیات کشف و دستگیری قاچاقچیان آثار باستانی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در این عملیات تعداد۳۵ قطعه اشیاء عتیقه کشف و ضبط شد.

سردار یاری با اشاره به دستگیری یکنفر در این رابطه گفت: اشیاء تاریخی کشف شده شامل،سکه،انگشتر،کوزه و...است.

کد مطلب 3881903

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