۳۵ قطعه اشیاء عتیقه در شهرستان دره شهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نور علی یاری امروز در جمع خبرنگاران گفت: با اطلاع پلیس مبنی بر خرید و فروش اشیاء عتیقه توسط افرادی در شهرستان دره شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آن شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد:با اشراف اطلاعاتی محل نگهداری اشیاء عتیقه در یکی از محله های شهرستان دره شهر شناسایی و بلافاصله عملیات کشف و دستگیری قاچاقچیان آثار باستانی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در این عملیات تعداد۳۵ قطعه اشیاء عتیقه کشف و ضبط شد.

سردار یاری با اشاره به دستگیری یکنفر در این رابطه گفت: اشیاء تاریخی کشف شده شامل،سکه،انگشتر،کوزه و...است.