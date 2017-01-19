بررسی وضعیت ۲۳ واحد تولیدی بزرگ لرستان در ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در جلسه امروز ۲۳ واحد تولیدی بزرگ استان مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: خوشبختانه تقریبا همه مصوبات ۸ ماه گذشته که در ارتباط با واحدهای تولیدی مختلف به تصویب رسیده بود مرور شد.

وی با بیان اینکه با تلاش استاندار لرستان، مسئولین و همکاری واحدها شاهد اجرای مصوبات بوده ایم، تصریح کرد: امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیمات خوبی هم برای رفع مشکلات مربوط به تسهیلات در گردش واحدها گرفته شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور یادآور شد: استاندار لرستان نیز چند پیشنهاد داشتند که امیدواریم بتوانیم با همکاری سایر دستگاه ها آن ها را پیگیری کنیم.