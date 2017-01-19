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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۴

در پی حادثه آتش سوزی در تهران؛

ابراز همدردی اسطوره کشتی جهان با مردم ایران

ابراز همدردی اسطوره کشتی جهان با مردم ایران

«الکساندر کارلین» پرافتخارترین فرنگی کار تاریخ کشتی جهان در پیامی حادثه تلخ آتش سوزی ساختمان پلاسکوی تهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فرنگی کار افسانه ای کشتی روسیه خطاب به مردم ایران گفت: ابراز همدردی مرا از صمیم قلب بپذیرید. به خاطر از دست رفتن مردم زیادی در حادثه آتش سوزی تهران به شدت ناراحت هستم و با احساسات شما و همچنین دوستان و خانواده های جانباختگان ابراز همدردی و آنرا درک می کنم. ای کاش راهی بود تا می توانستم به آتش نشان ها کمک کنم. من برای آنها دعا خواهم کرد. قلب من آکنده از درد و تالم است.

صبح امروز در پی آتش سوزی گسترده و تخریب ساختمان پلاسکو در تهران عده ای از آتش‌نشان‌ها زیر آوار ماندند که از سرنوشت حدود ۲۵ آتش‌نشان همچنان خبری در دست نیست.

کد مطلب 3881918

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