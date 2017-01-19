ابراز همدردی اسطوره کشتی جهان با مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این فرنگی کار افسانه ای کشتی روسیه خطاب به مردم ایران گفت: ابراز همدردی مرا از صمیم قلب بپذیرید. به خاطر از دست رفتن مردم زیادی در حادثه آتش سوزی تهران به شدت ناراحت هستم و با احساسات شما و همچنین دوستان و خانواده های جانباختگان ابراز همدردی و آنرا درک می کنم. ای کاش راهی بود تا می توانستم به آتش نشان ها کمک کنم. من برای آنها دعا خواهم کرد. قلب من آکنده از درد و تالم است.

صبح امروز در پی آتش سوزی گسترده و تخریب ساختمان پلاسکو در تهران عده ای از آتش‌نشان‌ها زیر آوار ماندند که از سرنوشت حدود ۲۵ آتش‌نشان همچنان خبری در دست نیست.